曾文水庫峽谷音樂會 11/15開演

▲以壯麗山水為舞台、交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦的曾文水庫峽谷音樂會即將登場，歡迎親子來逛草地市集，消費滿百抽機車。（記者李嘉祥攝）

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處主辦、以壯麗山水為舞台、由知名大提琴家張正傑、十鼓擊樂團領銜演出的「曾文水庫峽谷音樂會」，十一月十五、十六日將於嘉義大埔熱鬧登場，同心橋旁並設置草地市集，可邊品嚐在地小吃、選購創意手作商品，並透過大螢幕同步欣賞音樂會直播。西拉雅管理處長許主龍昨（八）日表示，市集期間單筆消費滿百元還可參加摸彩，有機會將機車等好禮帶回家。

當天活動現場匯聚豐富舞台節目與驚喜連連的摸彩活動，會場佈置搭配懶骨頭、抱枕與簡約木框架背板，營造宛如台版塞納河畔浪漫氛圍，可隨性席地而坐或倚靠傘桌品嚐咖啡、欣賞山水間流動的樂聲，享受可坐、可躺、可拍、可談的慵懶氛圍。

許主龍處長指出，特色市集邀在地業者、咖啡餐車與創意手作品牌提供多樣飲品、鹹食小吃及農特產品等特色商品，舞台節目陣容精彩，有小花樂團、Roger（一封）、男迴九線、黑色素樂團，最終由在曾文水庫音樂平台的音樂會壓軸，並透過大螢幕同步直播，讓參與民眾沉浸在美妙樂聲中。

活動期間並穿插五場抽獎環節，在市集單筆消費滿百元即可參加。許主龍處長歡迎喜歡聽音樂、逛市集或想放鬆身心來體驗融合自然與藝術的「慢遊」之旅，也提醒把握「消費滿額抽好禮」機會，管理處集結嘉義大埔及周邊六十六間店家，十一月十七日前於指定店家消費達滿額條件，有機會抽中五公克黃金條塊、無線耳機、歐都納住宿券等好禮，二天活動現場於合作店家消費後還可至活動市集兌換摸彩券，可參加每日限定的抽機車活動，歡迎走進曾文水庫欣賞音樂表演、品味市集風情，將大獎帶回家。