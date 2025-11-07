曾文水庫峽谷音樂會 15日震撼登場

西拉雅風景區管理處歡迎大家一起吃美食、玩景點、住好宿。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕官田報導

西拉雅風景區管理處將舉辦一場曾文水庫峽谷音樂會，邀請知名大提琴家張正傑、十鼓擊樂團領銜演出，同時也安排有草地市集大放送，消費滿百可抽機車，另在參與的店家中購滿二百還可以抽五公克的黃金，活動到十七日止，風管處歡迎大家一起吃美食、玩景點、住好宿，活動辦法與店家名單可上https://reurl.cc/jrYkKp。

西拉雅風管理人員表示，受歡迎的曾文水庫峽谷音樂會，將於十五日和十六日在嘉義大埔登場，除了音樂會演出，活動現場於同心橋旁設有草地市集，不只可品嘗在地小吃，還可選購創意手作商品，並透過大螢幕同步欣賞音樂會直播。市集期間單筆消費滿一百元即可參加摸彩，有機會將機車(一天一台)、自行車(一天六輛)等豐富好禮帶回家。

活動現場也會布置搭配懶骨頭、抱枕與簡約木框架背板，營造出台版塞納河畔的浪漫氛圍，民眾可隨性席地而坐，或倚靠傘桌品嘗咖啡、欣賞山水間流動的樂聲。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，推出的「消費滿額抽好禮」活動將持續至十七日止 ，共集結嘉義大埔及周邊六十六間合作店家共同響應，凡於指定店家消費達滿額，就有機會抽中五公克黃金條塊、Beats Studio Pro無線耳機、Xbox Series S主機、歐都納住宿券等豐富好禮。