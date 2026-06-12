曾文水庫蓄水率升破2成 經部：9月底前供水無虞

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（中央社記者謝怡璇台北12日電）鋒面帶來豐沛雨量，曾文水庫蓄水率於昨天晚間突破2成。經濟部長龔明鑫今天表示，此次有鋒面助力使南部水情好轉，預估9月底前供水無虞，但因為農業灌溉部分仍有需求，將持續觀察水情。

水利署官網顯示，截至今天中午12時，烏山頭水庫蓄水率為41.03%，曾文水庫為21.29%，南化水庫為55.03%。

經濟部今天召開經濟及產業發展諮詢會115年第1次大會。會後媒體詢問，曾文水庫蓄水率已突破2成，對於南部水情有何展望，龔明鑫表示，此次有鋒面助力使南部水情好轉，預估9月底前供水無虞。

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至於二期稻作是否如期供灌，龔明鑫表示需持續觀察。

據水利署統計，4日上午7時至12日上午7時，此波降雨可提供全台主要水庫約4.5億噸水量，其中約有3億噸水已入庫。其中，曾文及烏山頭水庫預估總降雨入流量約為1.1億噸、南化水庫約為5500萬噸。（編輯：張均懋）1150612