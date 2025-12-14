曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3650名跑者

政治中心／綜合報導

「2025第42屆曾文水庫馬拉松」今（14）日上午7時在曾文水庫登場，今年賽事規劃全程馬拉松、挑戰組、路跑組及健康休閒組等四大組別，共吸引3650名跑者報名參加。市長黃偉哲一早親臨現場鳴笛開跑，在群山環繞與湖光水色交織的絕美景致中，陪伴跑者迎接年度壓軸賽事。

市長黃偉哲表示，曾文水庫馬拉松是台灣歷史最悠久的馬拉松賽事之一，今年邁入第42屆，已成為許多跑者心目中的經典賽事。市區有古都馬、山區有曾文馬，未來也期待規劃濱海路線，讓臺南的馬拉松版圖更加完整。同時也祝福所有選手都能跑出好成績、跑得開心，並歡迎全國跑友來臺南，一邊運動、一邊欣賞美景、品嚐在地美食。

廣告 廣告

體育局指出，曾文水庫馬拉松是台南年度路跑系列中最具代表性的賽事，市府不僅申請賽道與成績認證，更全面封路，確保跑友在安全環境中挑戰自我。賽道高低落差近200公尺，對體能與意志都是硬仗，是許多跑者檢視年度訓練成果的最佳舞台。

本屆特賽事補給內容相當豐富，包括蕎麥麵、蕎麥茶、冰棒、芒果冰沙、果乾與新鮮水果；完賽後還能享用熱呼呼虱目魚丸湯。現場同時設有小農市集與宣導攤位，讓跑者在運動之餘也能品味在地美食，留下滿滿回憶。

今日活動議員穎艾達利、立委林俊憲、陳亭妃辦公室代表皆到場共襄盛舉。

曾文水庫馬拉松後，台南緊接著將迎來「2026台南古都國際半程馬拉松」，預計明（115）年3月1日在永華市政中心南島路開跑。市府誠摯邀請全國跑友再度回到台南，一起慶祝古都馬20週年。

更多三立新聞網報導

不只普發1萬！嘉義市加碼6千元「最快這時入帳」 3地區也要發錢了

中共軍事恫嚇加劇！黃暐瀚4點揭「中國真正意圖」：只想消滅中華民國

小紅書被禁1年「不只因詐騙」！學者揭真正原因：是這6個字

兩個太陽合體！她分析揭「柯文哲準備清理門戶」 黃國昌淪棄子時間點曝

