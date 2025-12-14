曾文水庫馬拉松 逾3000人開跑

南市長黃偉哲、體育局長陳良乾等為曾文馬拉松賽事鳴笛，鼓勵跑者在群山環繞與湖光水色交織的絕美景致中健康向前跑。（記者李嘉祥攝）

「第四十二屆曾文水庫馬拉松」昨（十四）日清晨於在曾文水庫開跑，今年吸引三千六百五十位跑者報名；全程馬拉松組四十二點一九五公里總排名由肯亞選手勇奪冠軍，女子組總排名同樣由肯亞選手封后，挑戰組廿一點三公里男女總排名分別由肯亞及瑞典選手奪冠，路跑組十二公里男女總排名冠軍則分別由湯承恩及歐羽欣奪得。

市長黃偉哲、體育局長陳良乾為賽事鳴笛，四大組別跑者陸續出發，在群山環繞與湖光水色交織的絕美景致中健康向前跑。

黃偉哲市長表示，曾文水庫馬拉松是台灣歷史最悠久的馬拉松賽事之一，也是許多跑者心目中的經典賽事；臺南市區有古都馬、山區有曾文馬，未來也期待規劃濱海路線，讓臺南馬拉松版圖更加完整，也歡迎全國跑友來臺南運動賞美景及品嚐在地美食。

陳良乾局長指出，曾文馬是國內少數以水庫為核心的馬拉松活動，賽道環境優美、空氣清新，還可湖光山色；市府不僅申請賽道與成績認證，更全面封路，確保跑友在安全環境中挑戰自我，且賽道高低落差近二百公尺，考驗體能與意志，是跑者檢視年度訓練成果最佳舞台；賽事補給也相當豐富，提供蕎麥麵、芒果冰沙、果乾與新鮮水果，完賽後還能享用熱呼呼虱目魚丸湯。現場同時設有小農市集與宣導攤位，讓跑者在運動之餘也能品味在地美食。