曾文水庫馬拉松 3650人開跑挑戰高難度賽道

（中央社記者楊思瑞台南14日電）第42屆曾文水庫馬拉松今天早上在曾文水庫風景區登場，因賽道落差近200公尺，吸引不少長跑選手挑戰，台南市政府統計今年共有來自18個國家、3650人參與。

台南市長黃偉哲主持鳴笛開跑前致詞表示，曾文水庫馬拉松是台灣歷史最悠久的馬拉松賽事之一，今年邁入第42屆，已成為許多跑者心目中的經典賽事。

黃偉哲表示，台南市區有古都馬、山區有曾文馬，未來也期待規劃濱海路線，讓台南馬拉松版圖更完整，也歡迎全國跑友造訪台南，可以一邊運動、一邊欣賞美景，並品嚐在地美食。

台南市政府體育局提供資料指出，此次為選手們準備的補給內容相當豐富，包括蕎麥麵、蕎麥茶、冰棒、芒果冰沙、果乾與新鮮水果，完賽後還有熱虱目魚丸湯可享用，現場並設有小農市集與宣導攤位，讓跑者品味在地美食。

體育局指出，曾文水庫馬拉松是台南年度路跑系列中最具代表性的賽事，市府不僅申請賽道與成績認證，更全面封路，確保跑友在安全環境中挑戰自我，由於賽道高低落差近200公尺，對體能與意志都是硬仗，成為許多跑者檢視年度訓練成果最佳舞台。（編輯：李淑華）1141214