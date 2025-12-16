曾文溪旁藏製毒工廠！ 他學歷僅高職…自學感冒藥煉毒

刑事局破獲曾文溪旁藏有製毒工廠，主嫌謝姓與莊姓男子利用感冒要提煉出氯鉀麻黃鹼。(圖／翻攝畫面)

刑事局偵查第三大隊去年底接獲線報指出，台南市有製毒集團利用曾文溪旁一間偏僻地區的特系，設置製毒工廠，利用感冒藥提煉出四級毒品氯假麻黃鹼與麻黃鹼成品，以利後續用來製成安非他命。警方長期蒐證，鎖定32歲的謝姓男子涉嫌重大，去年將涉案的謝男與莊男逮獲後，查扣177公斤的四級毒品氯假麻黃鹼與2公斤重麻黃鹼成品，後續約可製成140餘公斤、市價約1400逾萬的安非他命。

據了解，32歲的謝姓男子與32歲的莊姓男子，其中謝男僅有高職學歷，莊男更僅有高中肄業，不過2人卻自學煉毒，利用感冒藥提煉出四級毒品氯鉀麻黃鹼，從而再製成麻黃鹼成品，以利後續製成安非他命。據悉，該集團為避人耳目，特地將工廠選在曾文溪畔，利用地處偏遠、人煙罕至的優勢，以此躲避查緝，而謝男與莊男更喬裝成一般正常上班族，朝九晚五，營造出正常工廠的假象。

警方經長期蒐證後，見時機熟，去年底一舉前往攻堅，分別於台南市安定區、安南區破獲製毒工廠，其中安定區一處鐵皮廠房做為製毒工廠，另選定安南區一處鐵皮廠房做為倉庫及另階段製程之工廠，於白天利用租賃小貨車載送化學原料，並於深夜時分方才進行毒品製造，以分散風險，當場起獲「第四級毒品氯假麻黃鹼成品毛重177.09公斤、麻黃鹼成品毛重2.0323公斤、製毒原料及設備一批」等大批證物。全案詢後違反毒品危害防制條例移請台南地方檢察署偵辦，主嫌謝男與莊男均遭羈押禁見。台南地院一審判處謝男有期徒刑七年、莊男有期徒刑3年。

刑事局破獲曾文溪旁藏有製毒工廠，逮獲主嫌謝姓(左)與莊姓男子(右)到案。(圖／翻攝畫面)

刑事局指出，查緝毒品犯罪係政府持續治安重點工作，製造毒品工廠因會排放製毒廢氣廢水，經常隱藏於偏僻山區進行犯罪，警察會持續規劃鎖定製、運、販毒集團及潛藏在此類山區之涉案對象進行查緝；更會持續向上溯源，掃蕩幕後幫派組織，冀能有效遏止毒品之危害，淨化民眾居住環境。

刑事局呼籲社會大眾，應時時關注自身住居處所內的人、事、物，發現可疑者即時通報警方查處；全民共同參與反毒，建構綿密通報網絡，警民合作共同打擊毒品犯罪。

