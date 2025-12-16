社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導

台南曾文溪旁偏僻地區，出現製毒工廠，只有高職學歷的謝姓主嫌，無師自通，拿感冒藥提煉出四級毒品氯假麻黃鹼，再製成麻黃鹼成品，方便作為安非他命原料，警方循線逮捕謝姓主嫌和共犯兩人，現場查扣高達177公斤的氯假麻黃鹼，萬一流入市面，將可製成140公斤安非他命。

「警方vs.製毒嫌犯。」警方來到製毒工廠攻堅，就在車庫發現謝姓主嫌，還有莊姓共犯，立刻喝令兩人放下手邊工作，盤查受檢。「警方vs.製毒嫌犯。」

曾文溪旁藏製毒工廠 嫌「無師自通」感冒藥煉出四級毒品

高達177公斤氯假麻黃鹼以及2公斤重的麻黃鹼成品 可製成140公斤安非他命市價1400萬（圖／民視新聞）

就在台南市曾文溪附近，一處偏僻製毒工廠，被查獲高達177公斤氯假麻黃鹼，以及2公斤重的麻黃鹼成品，包括製作工具、儲存桶，都被整齊放在工廠裡頭，謝姓主嫌只有高職畢業，無師自通，透過感冒藥提煉出四級毒品氯假麻黃鹼，再製作成麻黃鹼成品，成了安非他命使用原料。刑事局偵三大隊第二隊隊長陳彥宇表示「經長期蒐證查出，以謝姓犯嫌為首的製毒集團，晝伏夜出形跡可疑，經查證屬實後遂報請，台灣台南地方檢察署指揮偵辦。」

兩嫌學歷僅高中職 白天喬裝上班族晚上製毒（圖／民視新聞）

兩人平時進出，喬裝成一般上班族，白天利用租賃小貨車，載送化學原料，半夜才進行毒品製造，光是查扣到重達177公斤氯假麻黃鹼，就可以製作出140公斤安非他命，市價超過1400萬，所幸警方即時破獲，才沒讓製毒原料，流入市面。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：曾文溪旁藏製毒工廠 嫌「無師自通」感冒藥煉出四級毒品

