曾文溪畔的甜蜜柚香及稻香 開展

《曾文溪畔的甜蜜柚香及稻香》沉浸式體驗展五日開展，吸引民眾參與體驗。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊／佳里報導

蕭壠文化園區推出《曾文溪畔的甜蜜柚香及稻香》沉浸式體驗展，透過動畫、拍攝、抽象影像與多牆投影，重構曾文溪的時間脈絡與地景感官。展場中的光影劇場及牆面上飄散飛舞的花瓣，觀眾在穿行間將看見農人的耕作收成，看見季節流轉的變化；另有特別設計香氛裝置，觀眾欣賞同時嗅聞柚花的香氣。

《曾文溪畔的甜蜜柚香與稻香》體驗展五日開展，分為「內容展區」及「沉浸光影區」；內容展區呈現「曾文溪與嘉南平原流域」、「果香之地」、「漁業之地」三大內容，將文字化為圖像的語言—以山脈的起伏、溪流的流動與農作花卉的綻放，構築出富有韻律的視覺敘事。

沉浸光影展區則以環場四面投影的方式展演，沉浸劇場《曾文溪畔的甜蜜柚香與稻香》將曾文溪的故事分成三大段落─「拓墾之始」、「農耕智慧」與「接軌國際」，透過曾文溪流域的歷史脈動為敘事主軸，串連嘉南平原由洪荒至繁盛、由在地走向國際的文明進程。觀眾隨著光影的流轉，沿著河流的時間之軸，穿越地景變遷與人文演進，體驗一場關於土地、記憶與希望的視覺旅程。

展覽於蕭壠文化園區Ａ１３館免費展出，體驗時間為每週三至週日上午九時至下午五時。