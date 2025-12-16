曾文溪畔鐵皮工廠成製毒中心 嫌犯落網稱：上網看影片查資料自學 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台南市一名謝姓男子於曾文溪旁偏僻地區旁的一處鐵皮工廠，利用深夜時分於工廠內製毒，刑事局三大隊於去年底接獲線報後，經過長期跟蹤蒐證，日前見時機成熟，展開攻堅查緝，於安定區、安南區破獲2處製毒工廠；現場也起出氯假麻黃鹼成品、麻黃鹼成品、製毒原料及設備等大批證物，而這些成品，後將可製成市價約1400萬的安非他命。訊後依《毒品危害防制條例》移送法辦，謝男與另名莊姓共犯經法院裁定羈押禁見，地檢署也將2人起訴。

警方指出，氯假麻黃鹼及麻黃鹼為安非他命關鍵的先驅原料，謝男等人為躲避警方查緝，製毒集團以「分階段、分處所」方式，刻意選定安定區一處鐵皮廠房做為製毒工廠；接著又將安南區一處鐵皮廠房當作倉庫、做為其他製毒程序的地點，嫌犯等人都在白天利用租賃小貨車載送化學原料，等到深夜時分開始製毒。

謝男等人落網後供稱，他們製毒的功夫全是上網看影片、查資料自學，並無人傳授，製作出的毒品會再交給配合的上游進行加工販賣，沒想到仍栽在警方手上，警方針對這點也在擴大追查中。

警方表示，製造毒品工廠因會排放製毒廢氣廢水，經常隱藏於偏僻山區進行，警方會持續規劃鎖定不法集團及潛藏在此類山區的涉案對象進行查緝，同時持續向上溯源，掃蕩幕後幫派組織，以遏止毒品危害，淨化民眾居住環境。

