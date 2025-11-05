曾文生：地下化非萬靈丹 Power Couple增電網韌性

（中央社記者曾智怡台北5日電）風災斷桿引發地下化討論，台電董事長曾文生今天表示，地下化並非萬靈丹，若全面地下化反而衍生更多問題；他也拋出「Power Couple」新概念，強調供給、需求端有效匹配重要性，以提升電網韌性。

今年颱風丹娜絲肆虐西部，創下台電史上倒塌最多電桿紀錄，引發地下化議題討論。

曾文生今天在遠見高峰會論壇表示，針對風災造成電桿倒塌地點做地下化，對於電網韌性的強化最有幫助，反觀現在很多都會地區電桿，即使是用架空線，也不太容易被強風吹斷。他強調，若要把所有解決問題的方法全用地下化解決，反而可能會造成更多問題，因地下化會拉長維修、搶救時間。

「所以地下化不是萬靈丹，要用在真正對台灣有幫助的地方」，曾文生指出，離島沒有遮蔽物，大風襲擊時，電纜最容易斷，台灣地下化比率最高的其實是離島。

目前台灣配電系統地下化比例已近48%，遠高於日韓，中央大學電機工程學系教授兼系主任陳正一指出，地下電纜易因電容特性導致饋線電壓上升，可見地下化並非萬全之策。而電網韌性不僅取決於線路形式，未來亦可透過建構微電網與虛擬電廠等技術進一步提升系統穩定性，分散風險。

另一方面，各界關注AI資料中心用電，曾文生提到「Power Couple」新概念，他下午出席台灣電力與能源工程協會「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前受訪解釋，AI發展下，算力即國力，但算力的基礎其實是電力，而電力系統有不同發電設施，如何將發電設施擺在適當地點，讓他們發揮加成的作用是關鍵。

他舉例，產業出口所需的離岸風電、太陽光電等再生能源，不會24小時都發電，若加裝天然氣機組在同樣線路上，效率就會提升，且減少輸送路徑，就能減少電力設備、輸電線路投資，「所以最好的做法就是將電力的供給端與需求端能夠match（配合）在一起」，提升電力效率，也增加電網韌性與穩定度。（編輯：翟思嘉）1141105