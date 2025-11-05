曾文生：核二、核三有重啟機會及條件

經濟部日前已收到台電針對核一、核二、核三廠現況評估報告，經濟部長龔明鑫今天(5日)在立法院表示，他目前還沒看到最終的報告內容，需花約一個月時間做確認。台電董事長曾文生下午則說，目前看來核二、核三有重啟的機會與條件，台電針對能提前推動的工作，都有在進行，例如核三廠都現正大修、核二廠則正加速興建乾貯設施，以待將爐心燃料棒取出。

曾文生指出，龔明鑫有聽取過相關報告，核電機組停機後仍要做許多維護保養，且每年因都有同仁退休，需持續訓練人員取得證照替補。而有關核電廠核心的核島區域，因涉及原廠設計，需請原廠派員協助安檢，包括設備老化估算在內，目前正積極洽詢原廠，盼能儘速議定合約，與原廠組隊展開安檢。

媒體也追問，核電廠重啟檢查是否仍需1.5到2年時間。對此，曾文生回應，無法代替核安會回答檢查時程，不過，台電會持續推進周邊的檢查工作。(編輯：陳士廉)