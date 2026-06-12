曾文蓄水率升破2成 龔明鑫：若後續無雨仍可穩供至9月底

梅雨鋒面挹注，南部旱象有解，曾文水庫蓄水率今天(12日)上午已回升至21%。經濟部長龔明鑫今天(12日)指出，南部水情已有相當程度的好轉，即便接下來都沒有降雨，全台仍可穩定供水至9月底。

南部因冬季、春季降雨不彰，曾文水庫蓄水率一度跌破10%，僅剩約9%，所幸6月初的梅雨鋒面讓南部各水庫迎來活水。根據水利署統計自4日上午7時到12日上午7時，梅雨共為全台水庫帶來4億5,040萬噸水，且曾文水庫蓄水率11日晚間已回升至20%，12日上午則穩健來到21.05%，已達到水利署設定本週回升至2成的期待。

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另外，南化水庫蓄水率一舉突破5成大關，來到55.03%，烏山頭水庫也回升至41.03%，牡丹水庫則來到63.45%。

經濟部長龔明鑫12日午間受訪時表示，南部水情顯著好轉，即便接下來都不降雨，仍可確保至9月底供水無虞。他說：『(原音)現在預估大概可以到9月底啊，應該不會有什麼樣的問題。但是我們還是要持續觀察，因為農業用水還是有它的一些需要，農業灌溉的部分還是有它的需要，所以我們還是會持續觀察。至少就是說， 至少、至少就是9月底一定不會有問題啦，即便是沒有雨來的情況之下，但是應該不至於啦！』

至於農業二期稻作能否如期供灌，龔明鑫強調「還是要再觀察」。(編輯：鍾錦隆)