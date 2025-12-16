曾文風箏嘉年華 週末飛上天

曾文風箏嘉年華將於本週末在曾文市政願景園區舉辦。（亞洲風箏聯合會展演團隊提供）

記者黃文記、王勗∕綜合報導

聖誕節前夕，台南即將迎來一場結合天空藝術與親子運動的戶外盛會。「二０二五台南曾文風箏嘉年華」將於二十及二十一日在曾文市政願景園區登場，主辦單位邀請大小朋友走出戶外，在冬日微風中感受風箏起飛的樂趣，為歡樂的週末時光增添繽紛色彩。

市府表示，這次活動規劃多項適合全家同樂的內容，其中最吸睛的莫過於「大型海獸風箏展演」，多款結合海洋主題與節慶元素的巨型風箏，將陸續於空中展現氣勢，為園區上空打造出最獨特的風景，也為市民朋友帶來不同以往的視覺饗宴。

為讓孩子動手、動身體，現場特別安排限量彩繪風箏ＤＩＹ，讓親子一同完成專屬作品，體驗創作與放飛的成就感，同時結合「卡路里OUT！親子闖關遊戲」，透過簡單有趣的關卡，引導孩子從遊戲中學習並體驗運動的樂趣。

市府體育局長陳良乾表示，曾文風箏嘉年華除了活動內容精采豐富，現場還設有多元的市集，邀請市民朋友把握週末前往，親子共同在輕鬆愜意的氛圍中，享受放風箏、看表演及運動放鬆的美好時光。