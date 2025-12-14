曾文馬開跑 逾三千人挑戰

第四十二屆曾文水庫馬拉松十四日開跑，吸引三千多人熱鬧起跑。 （市府提供）

記者盧萍珊∕楠西報導

由市府主辦的第四十二屆曾文水庫馬拉松十四日開跑，共有十八個國家、三千六百五十人參加，現場不乏全家一起挑戰，還有帶著毛孩參與，市長黃偉哲哲到場鳴槍，為參賽選手加油打氣。

曾文水庫馬拉松是國內歷史最悠久的經典賽事，尤其賽道路段高低落差近二百公尺，極具挑戰性，選手也可盡覽群山環繞與湖光水色交織的美景，深獲選手青睞，今年賽事規劃有全程馬拉松、二十一點三公里的挑戰組、十二公里的路跑組及三公里的健康休閒組等。

黃偉哲指出，市區有古都馬、山區有曾文馬，未來也擬規劃濱海路線，讓台南的馬拉松活動版圖更加完整，另也祝福所有選手締造好成績、玩得開心，並歡迎全國民眾前來運動、賞景、吃美食。

今年馬拉松補給內容相當豐富，包含蕎麥麵、蕎麥茶、冰棒、冰沙、水果，完賽後還能享用虱目魚丸湯。現場也設有小農市集與宣導攤位，讓跑者在運動之餘也能品味在地美食，留下美好回憶。

全程馬拉松組總排名由來自肯亞的Francis Ki oko Nzyoki勇奪冠軍，女子組總排名同樣由來自肯亞的選手Nancy Jebet Koech封后；挑戰組男女總排名分別由肯亞選手Job Minacho Kamonde及瑞典選手Moa Elin Mar ia STAHLBERG奪冠；路跑組男女總排名冠軍則分別由湯承恩及歐羽欣奪得。