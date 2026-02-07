曾文、南化水庫集水區降雨同步掛0 聯通管啟動支援

今年1月份集水區降雨掛0，南化水庫蓄水率下降至54%左右。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年1月份，曾文、南化等水庫的集水區累積降雨，竟罕見地同步掛0，蓄水率持續下降，還好聯通管的支援已經啟動，協助穩定民生供水。

水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區歷來1月份累積降雨平均為39毫米，今年卻掛0，上游沒有「進帳」，又值一期稻作供灌，蓄水率目前已低於53%。

至於供應民生用水的南化水庫，集水區歷來1月份累積降雨平均為28毫米，今年也是掛0，加上透過甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水有限，目前蓄水量不到4700萬立方米，節省出水成了當務之急。

曾文水庫規模為國內最大，目前有效蓄水量仍超過2.5億立方米，南水分署啟動曾文南化聯通管，支援南化水庫系統。

現階段曾文水庫透過聯通管，每天輸送15萬立方米至南化淨水場，讓台南地區民生用水的調度更彈性、供應更穩定。

南水分署表示，原本南化水庫每天出水量控管在30萬立方米，曾文水庫透過聯通管支援後，單日出水量減為15萬立方米，省下一半持續蓄存。

目前高屏堰支援台南民生用水也維持在每天16萬立方米左右，川流水先用，積極留住南化水庫的蓄水。

南水分署觀測，截至今晚9點，曾文水庫的水位標高為215.98公尺，蓄水率降至52.72%，但連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍約3.2億立方米。

南化水庫的水位標高171.15公尺，有效蓄水量4657萬立方米，蓄水率54.64%；南水分署強調，目前台南水情正常，也籲請民眾持續節約用水的好習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

曾文南化聯通管已啟動送水，由曾文水庫支援南化水庫系統。(記者吳俊鋒攝)

今年1月份集水區降雨掛0，曾文水庫蓄水率已低於53%。(記者吳俊鋒攝)

