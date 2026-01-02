曾料中大牌樓倒塌！南鯤鯓王爺允筊 新年吉祥字「旺」

台南南鯤鯓代天府前的「五門式木作大牌樓」去年7月遭颱風丹娜絲吹垮，回顧年初國運籤抽到的下下籤，上頭備註「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，與當時的災情可謂如出一轍，而今年在抽出國運籤前夕，南鯤鯓公布王爺同意的吉祥字為「旺」，新的一年將會好運旺旺來。

南鯤鯓王爺允筊吉祥字「旺」。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書粉專）

南鯤鯓代天府前的「五門式木作大牌樓」去年7月被颱風吹垮，12根千年檜木立成的牌樓遭連根拔起，代天府總幹事侯賢名估計，重建粗估得花費2億元；據《自由時報》報導，五府千歲降駕指示，要在5年內完成重建，在王爺神威顯赫下，時限內完成絕對沒問題。

侯賢名透露，預計會在今年舉辦牌樓建築圖設計，應該能在3至4年內完成。

值得一提的是，在今年國運籤抽出前，南鯤鯓廟以「興」、「旺」、「發」3字向五府千歲請示馬年吉祥物，最終「旺」獲王爺允筊，寓意台灣明年會旺。

此外，廟方也預告，將於農曆元月初一清晨5時舉辦開廟門儀式，凡參加者即贈送「旺」字吉祥字吊飾，期能帶給民眾新的一年萬事興旺、好運旺旺來。

南鯤鯓代天府牌樓倒塌，空拍畫面曝光。（圖／翻攝自臉書粉專「大雄空拍」）

