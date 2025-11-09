曾斥抗議人士「把熊送你家」 前秋田知事：現況像戰爭
（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本全國接連傳出熊害，遭熊攻擊死亡者達13人。面對如此嚴峻情勢，地方政府開始捕殺熊隻，卻仍收到「不要殺熊」的抗議電話。前秋田縣知事佐竹敬久曾怒斥抗議人士「把熊送去你家」。他強調，現在情況宛如戰爭，必須讓人類恢復正常生活，才能談與熊共存。
熊害問題目前受到全日本關注，但在熊頻繁出沒的秋田縣，每年與抗議人士交手已經成為常態。77歲的佐竹敬久從2009年至2025年擔任秋田縣知事，今年4月卸任。他多年來對於熊害問題採取強烈立場，近日接受日媒訪問，談論相關議題。
集英社、日媒「ENCOUNT」報導，2023年10月，佐竹在記者會上談到縣政府接到抗議電話，表示「我會立刻啪一聲掛掉」、「要是理會他們就沒辦法工作，這是妨害公務」。
2024年12月，對於縣政府收到大量「不要殺熊」的抗議，佐竹態度更是強硬，表示「把地址告訴我，我現在就把熊送去你家。你既然那麼擔心，那就送到你家」。這番發言當時引發關注。
回首那段過去，佐竹依舊相當氣憤。他表示，那些傢伙（抗議人士）根本講不聽，罵說「你們這些稅金小偷」、「根本沒在做事」，一直對公務員進行言語攻擊，但其實「我們是在拼命保護居民的生命啊」。
他表示，農民的農作物被破壞、生計陷入困難。清晨和夜晚根本不敢一個人外出。學生的運動會、遠足、馬拉松大會都取消了。遇到熊，想要活下來很難，居民每天都在恐懼中生活，那些打電話來說「不要殺熊」的人，根本不知道熊害有多恐怖。
佐竹表示，他在擔任知事時，看過許多被熊襲擊者的遺體，「有人半張臉不見，有的頭蓋骨被拍碎，還有人甚至連頭都沒了」。即使是活下來，很多人眼睛被弄瞎、臉被咬爛，即使醫療再怎麼發達，也無法回到原狀，重回社會的可能性非常低。
他表示，「襲擊過人類的熊會記住（人類的）味道，之後會再次攻擊，因此必須捕殺」。
佐竹表示，其實熊出沒的問題從50年前就有了，過去每年也會出現幾名受害者。不過，熊過去不會出現在城鎮。然而，2023年起情況改變，熊開始跑到車站、公園、住宅區。
他指出，2023年他擔任知事時，當年捕殺了大約2300頭熊，主要是在熊侵入市區、影響人類生活時，會設置陷阱捕捉。被捕的熊幾乎不會重新放回山裡，其一是因為牠們重達數百公斤，難以運送。更重要的是，「牠們吃過人類的食物，覺得那比橡實美味。就算放回山裡，也很快會跑回市區」。
至於熊害為何急速增加，有些人認為「因為人類開發山林、破壞棲地」，但佐竹持完全相反的看法。
他表示，正因為人口減少、居住的地方離山愈來愈遠，深山反而回到原生林狀態。森林資源變得更豐富，熊的數量就增加，也更靠近人類生活圈。「有些村子的人口只有1000人，周邊山上卻棲息著2000頭熊」。
佐竹指出，秋田縣雖然有製作目擊熊出沒的地圖，「但實際數量是地圖上的3至5倍」。因為每回報一次，就要去配合警察製作筆錄，不可能每次都回報。
對於居民因為登山、採山菜時被熊襲擊，外縣市的人就會說「自己跑進山裡還殺熊，太殘忍」，以及「會出現熊的地方就不要住人」，佐竹感到無奈。
他表示，住在都市的人可能不了解，但進山也是這些居民生活的一部分。有些老人靠採山菜維生，像是因為熊出沒，今年舞茸的產量就變少了。祭典中止、名產消失、地方失去活力，人口變得更少，形成惡性循環。
佐竹表示，「老人不能散步，小孩不能在外面玩。熊讓所有人的健康、成長、生活都受到影響。這已經是戰爭了。沒辦法過普通的日常生活，跟戰時有什麼兩樣？」
他表示，過去熊害問題靠獵友會協助，但獵友會的成員早就高齡化，人手不足。加上日本的槍枝管制嚴格，射擊場也愈來愈少，所以「把問題交給獵友會」的模式早就不足以應付問題。
他建議，應該讓行政機構或警察能夠直接獵捕，也就是所謂的「政府獵人」。比方說派遣前自衛官、前警官這些有槍枝基礎的人前往現場。為此，需要槍枝執照費、購買槍枝，以及訓練費用等，都需要政府協助。
此外，還必須投入無人機。佐竹表示，只要有熱源感測器，就能在夜間搜尋。美國和烏克蘭都把這當成普通操作，日本卻總是卡在「沒有前例」，遲遲沒辦法進行。而在這期間，孩子不能上學、農民和採山菜的人沒有收入，生計受到影響。「大家總說要和熊共存，但首先要恢復正常生活，在那之後才能談共存」。（編輯：陳承功）1141109
其他人也在看
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 19 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 4 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 21 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 18 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前