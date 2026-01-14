曾斷言柯文哲沒總統命！知名命理師再預測：這人沒「將星相」選不上新北市長

針對2026九合一縣市長選舉，藍綠白各陣營都在積極布局，其中新北市長部分，民眾黨主席黃國昌日前表態參選，還成立後援會。不過，先前曾算出民眾黨前主席柯文哲「沒有總統命」的命理專家周映君，近日再次預言，「黃國昌選不上新北市長」。

藍綠白正積極布局2026九合一地方大選。（資料照／中天新聞）

「黃國昌新北市後援會」11日成立，黃國昌在致詞時提到，新北市需要一個有魄力、有決心、有執行力、有效率的市長，「我有100%信心跟大家報告，我準備好了、新北我來」。黃國昌強調，政治的核心在於執行力，自己絕不會空口說白會，拜託大家給他4年時間，他會用行動證明，讓新北市民看到並感到驕傲。

周映君日前上政論節目《新聞挖挖哇》，主持人鄭弘儀問到，「黃國昌是否能順利選上新北市長？」不料周映君鐵口直斷，「沒辦法，真的沒辦法！」

民眾黨主席黃國昌表態要選新北市長。（資料照／中天新聞）

周映君表示，從黃國昌的面向來看，完全沒有掌權者常有的「將星相」。周映君解釋，所謂的「將星相」，代表一個人能掌控大局、散發讓人心生敬畏的氣場，但她看不出黃國昌身上有這種特質，反而給人欠缺威勢的感覺。

周映君進一步分析，黃國昌的面相並非好相，從他鼻子、耳朵以及五官配置來看，甚至「有一點點鼠面的感覺」。周映君還提醒，這種面向的人，跟他當朋友或仇人都非常可怕，建議最好「避而遠之」，否則恐怕「怎麼鬥都鬥不過」。

台北市副市長李四川被視為是國民黨2026新北市長最有可能人選。（資料照／中天新聞）

相比之下，國民黨可能的新北市長人選李四川，周映君就直言，他的整體運勢和氣場很明顯都優於黃國昌，即便不多言，自然也能散發出令人尊重的感覺，這就是一個領導者的重要特質，這種屬於「不怒自威」的面相，不但威嚴且穩重，從命理角度來看，更具領導的格局。

中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信

