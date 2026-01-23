曾斷言柯文哲無總統命！周映君再示警2026年 這三大生肖恐衰爆

記者林宜君／台北報導

命理師周映君近日再度登上節目分析2026年生肖流年運勢。（圖／翻攝自網路）

曾因精準預測前台北市長柯文哲命格走向，引發外界熱議的命理師周映君，近日再度登上節目分析2026年生肖流年運勢。她直言，馬年氣場動盪，3大生肖恐怕「特別不好過」，提醒民眾提前留意、保守應對。命理師周映君過去曾公開指出，柯文哲「無總統命」，且在六十六歲後命盤將進入所謂「空亡期」，人生運勢容易出現重大波折。隨後柯文哲捲入假帳爭議與京華城案相關風波，讓不少網友直呼「命理神準」，相關言論也再次被翻出討論。

廣告 廣告

周映君近日在節目《新聞挖挖哇》中，進一步解析2026年生肖流年，點名鼠、馬、兔三大生肖需特別留意，直言「這一年不宜躁進」。

周映君近日在節目中，提醒有三大生肖要注意。（圖／翻攝自周映君FB）

周映君指出，屬鼠者在馬年屬於「沖太歲」，因子午相沖，整體運勢容易起伏不定，生活與工作都可能出現反覆狀況，建議凡事以務實為原則，腳步放慢、避免貪快，才能降低風險。

至於屬馬者，周映君分析為「刑太歲」，象徵計畫容易出現落差，看似順利的事情，往往暗藏變數。她提醒，屬馬者在這一年要特別注意判斷與決策，「一個不小心，就可能引發連鎖問題」。

而屬兔者則屬「破太歲」，容易陷入口舌是非。周映君建議，這一年務必保持低調，面對他人挑釁或衝突時，能忍則忍，「保守、含蓄，反而能平安度過」。

周映君也強調，命理分析僅供參考，並非註定結果，真正關鍵仍在於個人選擇與心態。她呼籲民眾在運勢動盪的年份，更要留意情緒管理與風險控管，才能將影響降到最低。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

尾牙必學！12生肖2026財運開光術 3招轉運、聚財、旺事業

身體受限夢想不退！詹雅雯力抗帕金森氏症 58歲宣佈喜訊全網祝福

2NE1隊長CL涉違法經營遭移送 姜棟元被點名後獲判無嫌疑

沒有距離的天團！SJ高雄演唱會行程超悠哉 粉笑：確定來玩的！

