曾斷言柯文哲「沒總統命」 周映君再預言：黃國昌選不上新北市長

即時中心／張英傑報導

2026九合一大選逼近，民眾黨主席黃國昌表態將參選新北市長，也成立新北市後援會。不過，命理師周映君上電視談話性節目時，鐵口直斷「黃國昌今年選不上新北市長」。











曾經算出前台北市長柯文哲「沒有總統命」的周映君，日前上《新聞挖挖哇》節目時，被主持人鄭弘儀詢問，黃國昌是否能選上新北市長，對此，周映君直言，真的沒辦法！因為黃國昌的面相沒有「將星相」，更沒有威嚴，「從面相上來講，就不是好相」。

快新聞／曾斷言柯文哲「沒總統命」 周映君再預言：黃國昌無新北市長面相

命理師周映君直言「黃國昌今年選不上新北市長」。（圖／民視新聞資料照）

2026新北市長選戰，各黨較勁。民進黨新北市長參選人蘇巧慧，由於是「老縣長」蘇貞昌的女兒，有著「不能輸」的壓力；民眾黨新北市長參選人黃國昌也在新北市成立後援會；不過有人拍到後援會當天，比較後面的位置沒有坐滿，推估黃國昌的人氣「有待加強」；而國民黨新北市長參選人目前遲遲未定，外傳可能由李四川、劉和然協調溝通。

