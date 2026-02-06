曾明朗所長親率宣導 西螺警深入工業區守護移工行車安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣警察局西螺分局看見外籍移工交通事故逐年攀升的警訊，主動走進轄區工業區第一線，結合派出所與翻譯資源，深入廠房向移工宣導交通法規與安全觀念，期望補足語言與制度落差，為每一位在台打拚的移工朋友，守住平安返家的那條路。

曾明郎所長率同仁深入工業區廠房向移工強宣導交通安全觀念用路更安全。

近年來，外籍移工已成為地方產業不可或缺的重要力量，卻也因生活環境轉換、語言不通與交通制度差異，在通勤與日常外出時面臨較高的交通風險。西螺分局分析轄內事故樣態發現，移工涉入交通事故多與未戴安全帽、未依規定停讓、酒後駕車及違規改裝車輛等因素有關，亟需從源頭加強交通安全認知。

為此，西螺分局和心派出所由所長曾明郎率領同仁，主動走出派出所、深入工業區廠房，直接面對移工族群進行交通安全宣導。警方以最貼近日常的通勤情境切入，從「怎麼安全騎車上班」談起，讓法規不再只是冷冰冰的條文，而是攸關生命安全的重要提醒。

宣導過程中，曾明郎所長特別強調，騎乘機車務必全程配戴合格安全帽，切勿酒後駕車，亦不可因求快或炫耀而進行非法改裝。他指出，許多嚴重事故往往發生在一念之間，只要少了一個安全動作，後果就可能無法挽回，呼籲移工朋友務必把守法與安全放在第一位。

透過持續溝通陪伴，打造安全用路環境，讓民眾平安回家。

此外，警方也針對路口事故高發的情形加強說明，提醒行經無號誌路口時，務必落實「慢、看、停」原則，遇到「閃光紅燈」或「停」標誌，必須完全停車確認左右來車後再行駛。透過實際事故案例分析，讓移工清楚理解忽略停讓所可能造成的嚴重後果，進一步建立正確的用路觀念。

活動現場同步安排翻譯人員即時解說，協助移工充分理解宣導內容，讓交通安全知識真正聽得懂、記得住、用得上。西螺分局表示，未來將持續結合企業、社區與相關單位，深入更多移工工作與生活場域推動交通安全宣導，期望透過持續溝通與陪伴，打造更安全、友善的用路環境，讓每一位努力生活的人，都能平安出門、安心回家。