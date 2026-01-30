曾昏倒經25分鐘CPR獲救 美遊客康復442天再來台致謝

台中市信義消防分隊員周厚誠回憶，「報案的時候其實沒有說是OHCA，我們到現場的時候就看他趴倒在地上，馬上去檢查就發現OHCA，而且又是年輕人，然後又是外國人，我們總共壓了25分鐘，然後中間在救護車上就電了8次，到醫院陸陸續續又電了，聽當事人描述又電了十幾次。」

2024年，41歲美籍男子Jason在台中市南區市場突然倒地，且失去呼吸心跳，台中市消防局獲報後立即趕抵實施CPR，並在25分鐘的救護車轉運途中，不間斷執行胸外按壓及施予8次去顫電擊。

透過預通知機制啟動醫院綠色通道，Jason送抵醫院後成功恢復生命徵象，歷經2個月治療後順利出院。就在康復後的第442天，Jason與妻子再度返台，親自向當年參與搶救的消防救命恩人致謝。