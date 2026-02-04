曾是人生勝利組！他砸3千萬「完成1夢想」卻面臨破產 晚年生活崩潰

財經中心／王文承報導

在經濟寬裕時，完成年輕未完成的夢想，反而可能在退休後成為難以擺脫的沉重枷鎖。（示意圖／Pixabay）

在經濟寬裕時，能在度假勝地擁有一間公寓，向來被視為成功與品味的象徵。然而，若未審慎評估長期持有成本，這樣的夢想資產，反而可能在退休後成為難以擺脫的沉重枷鎖。日本媒體近日以一則真實案例警示，當高價房產淪為「負資產」，不僅無法變現，還會持續吞噬退休金，讓原本應該安穩的老後生活，一步步走向崩潰。

他砸3千萬完成1夢想 晚年生活卻面臨破產



根據《THE GOLD ONLINE》報導，田中先生（化名）在1990年正值事業巔峰，年薪超過1200萬日圓（約新台幣245萬元），屬於典型的菁英上班族。在日本經濟泡沫最狂熱的年代，他以3200萬日圓（約新台幣652.7萬元），購入新潟苗場的一間滑雪度假一房公寓。每月需負擔約4.5萬日圓（約新台幣9179元）的管理費與修繕基金，另加固定資產稅與居民稅，但對當時的他而言，這些不過是休閒娛樂的花費，幾乎不以為意，甚至被周遭視為「人生勝利組」。

如今75歲的田中先生早已退休，每月年金約20萬日圓（約新台幣4萬元），實際入帳約17萬日圓（約新台幣3.4萬元），再加上妻子的年金，全家月收入約23萬日圓（約新台幣4.7萬元）。然而，當他試圖出售這間度假公寓，卻赫然發現，即便開價1日圓，也無人問津，這棟曾經的夢想住宅，已徹底成為「負資產」，持續侵蝕他們有限的退休收入。

回顧1990年代，日本滑雪風潮盛行，每逢週末前往雪場的道路總是塞得水洩不通。田中先生也曾自豪地帶著家人前往苗場，冬天滑雪、夏天避暑打網球。妻子當時滿懷期待，認為這間度假公寓將成為退休後的第二人生基地，夫妻倆未來能過著悠閒的雙據點生活。

然而，隨著時間推移，苗場公寓逐漸老化。建築本體悄然劣化，立體停車場多年故障未修，入口瀰漫霉味，老舊設計甚至無法加裝冷氣。周邊商店陸續歇業，日常採買必須開車30分鐘下山前往越後湯澤市區，對年過七旬的田中先生而言，每一次移動都是負擔。

如今，田中夫妻一年幾乎不再前往苗場，但公寓的固定費用仍準時從帳戶扣款，金額已占年金收入的四分之一以上。扣除這筆支出後，夫妻倆每月實際可用的生活費僅剩約18萬日圓（約新台幣3.6萬元），再加上東京自宅的稅金與醫療費用，幾乎沒有任何餘裕。曾象徵成功的度假公寓，悄然變成拖垮老後生活的慢性負擔。

田中太太多次懇求，哪怕賣掉、送人都好，但現實更加殘酷。當地房仲直言，這類物件「連1日圓都不可能賣掉」，若想立刻脫手，反而還得自行負擔數十萬日圓的處理費。當年的「資產」，如今只剩下負價值。

隨著管理費滯納戶愈來愈多，修繕計畫停滯，建築價值持續歸零。田中先生形容，這棟公寓彷彿不斷否定年輕時的自己，卻又無法逃離，只能帶著這筆支出過完餘生。他無奈地說，沒想到當年的夢想，結局竟會如此難堪。

日本國土交通省調查也顯示，屋齡超過30年的公寓，普遍存在修繕基金不足與欠繳問題，尤其是公共設施豪華的度假型公寓，維持成本更為驚人。即便每年僅需30萬日圓（約新台幣6.1萬元），30年累積下來也高達900萬日圓（約新台幣183.5萬元），對退休家庭而言，無疑是一記致命重擊。

專家指出，即便日本近年推出「相續土地國庫歸屬制度」，允許部分無用土地交由國家接收，但只要土地上仍有建物，或屬於公寓的區分所有權，便不適用該制度，無法像垃圾一樣「丟掉」。最終的結果往往是：賣不掉、送不了，屋主只能繼續繳錢，直到人生終點。

