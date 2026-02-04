「曾是健保最貴藥」CAR-T免疫治療2年花7.3億 石崇良：可望再放寬給付

自 112 年 11 月起，中央健康保險署正式將 CAR-T 細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今(115)年1月底，已有90例個案獲得健保給付資格，每位患者平均819萬元、總計近7.3億元的藥費，全數由健保支持。衛生福利部部長石崇良4日宣布，新一代CAR-T細胞免疫治療最快可望於今年內納入健保給付，且治療時機有機會從現行的第三線提前至第二線。

（示意圖／Pexels）

石崇良下午出席中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會、癌症希望基金會共同舉辦的「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會時表示，目前新一代CAR-T細胞免疫治療已取得國內藥證，正在申請納入健保給付，健保署正積極進行評估。他指出，隨著國際癌症治療指引的改變，新療法有望從過去的第三線治療推進到第二線治療階段。

關於新療法的給付時程與價格，石崇良說明，一切都在進行醫療科技評估當中，價格尚未細談，這與成本效益有關，會依據增加人年餘命的效果來評估，再與藥商進行價格協商。適應疾病別將與藥證取得對象一致，不會擴大範圍。

健保於112年11月首創暫時性給付機制，將CAR-T細胞免疫治療納入給付項目，當時每例治療費用高達819萬元，成為健保給付最昂貴的治療項目。該療法提供急性淋巴性白血病及瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者，在二線治療失敗、骨髓移植失敗或無法移植的情況下，獲得再次治療的機會。

石崇良（最中）表示，目前新一代CAR-T細胞免疫治療已取得國內藥證，正在申請納入健保給付，健保署正積極進行評估。（圖／中華民國血液並學會）

石崇良表示，根據初步資料顯示，淋巴瘤的治療效果比當時的臨床實驗資料更為理想，對於減輕病人經濟負擔與改善預後都有一定成效。迄今給付超過90人的實際成果，證明這項政策確實發揮效用。

中華民國血液病學會理事長柯博升表示，患者確診後無須過度焦慮。他說明，早在CAR-T細胞免疫治療獲得藥證之前，台灣在急性淋巴性白血病與瀰漫性大B細胞淋巴瘤的治療上，已累積深厚的臨床經驗，整體治療成果具備國際水準。

柯博升指出，醫師能依據患者疾病風險分類，靈活運用化學治療、標靶藥物、幹細胞移植等多種治療方式。根據臨床觀察，在第一線高劑量化療合併標靶治療後，約有8至9成的急性淋巴性白血病患者，以及6至7成瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者，能夠達到良好的疾病控制效果。

