曾是健身狂人！劉雨柔公開產後變化 拒絕醫美瘦身喊「等著看我變瘦」

藝人劉雨柔以健美、線條分明的形象深植人心，長年經營運動風格的她，過去經常在社群分享重訓成果與體態管理心得，堪稱演藝圈女力代表之一。然而，自從升格為新手媽媽後，她的生活重心全然改變，原本穩定的健身與飲控習慣也被迫中斷。劉雨柔日前在社群平台分享產後身體近照，坦言產後體態明顯改變，並宣布正式啟動個人瘦身計畫，強調將以自然、健康方式恢復身形，不採取醫美或打針手段。

7日，劉雨柔在社群平台貼出一張小腹微凸的側身照，自嘲「這張照片，也許會是最後一次看到這樣的自己」，並正式對外宣布展開產後瘦身計畫。她強調，現階段的身體狀態，是許多媽媽共同經歷的真實樣貌，不需要逃避，也不應該自卑。

劉雨柔向來以健康、健美身材著稱，但自從迎接愛女「小花生」出生後，她坦言現實的育兒生活讓曾經規律的運動與飲食控制變得困難重重。她坦言，自己目前是一人獨力照顧孩子，「完全沒有後援，24小時隨時都要陪在孩子身邊」，生活節奏被徹底打亂，「別說運動，連好好吃頓飯都很難」，一向自律的她也感受到體力與身形逐漸走樣。

不過劉雨柔並未因此灰心。她以堅定語氣表示，這次瘦身絕不靠醫美或任何注射療程，「我要用自然方式找回過去的我，靠意志力、靠調整生活節奏，不靠捷徑」。她也鼓勵其他媽媽，產後體態變化不是羞恥，而是值得尊重的歷程，只要願意開始、保持耐心，就能慢慢找回自己。

劉雨柔的分享也引起不少網友共鳴與鼓勵，認為她勇敢面對身體變化，並以健康方式努力，是對許多媽咪的正面示範。她也傳達出一種訊息：即便在忙碌的育兒生活中，仍能保有自我努力與追求健康的決心。

