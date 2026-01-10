曾是全台唯一！「東方設計大學」成歷史 高科大接手1/21掛牌

高雄私立東方設計大學已在2024年停辦退場，由高雄科技大學接手其9公頃校地，並轉型「產學合作園區」，2026年1月21日舉辦掛牌啟動儀式，未來將呼應半導體、智慧醫療與人工智慧等新興產業發展需求。

東方設計大學退場後，由高雄科技大學接手9公頃校地並設產學合作園區，1月21日舉行掛牌啟動儀式。（圖／翻攝自Google Maps）

東方設計大學創校於1966年，曾是全國相當重要的設計類科學校，設有藝術設計、民生設計與應用設計等3大學院，其中，美術相關科系學生在全盛期高達2000人，和北部的復興商工並稱「北復興、南東方」。1999年教育部派公益董事接管，並從「私立東方工藝專科學校」升級為東方設計大學，曾是全國唯一以設計類科為主的科技大學。

只是後來受到少子化衝擊，招生下滑引發財務壓力，教育部2023年公告為專案輔導學校，校方申請停招獲教育部核准，2024年正式退場。

高雄科技大學接收前東方設計大學位於高雄湖內區的校舍、校地，在建工、燕巢、第一、楠梓與旗津之後，成為高科大第6個校區，訂於2026年1月21日掛牌啟動，承接教學與研究任務，成為南部產業創新與國際化的重要樞紐。

東方校區鄰近本洲工業區與路竹科學園區，高科大規劃在此設立前瞻CoWoS研發中心、IC佈局培訓與認證中心、智慧計算與安全研究中心、智慧醫療服務驗證中心，以及人工智慧產業化應用研究中心，同步設置國際學院，引進外籍學生，打造華語學習中心及國際生宿舍。

