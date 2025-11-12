曾是北台灣最大！輔大花園夜市高調開幕卻7年就倒閉 在地人點4原因
夜市為台灣特有的文化，許多外國遊客都會特地來朝聖，就連輝達創辦人黃仁勳每次回台灣都會特地跑一趟夜市。曾經高調開幕，有北台灣最大夜市之稱的輔大花園夜市，全盛期達到300攤，卻在短短7年就熄燈，究竟原因為和？在地人點4大原因。
輔大花園夜市在2011年10月開幕，占地高達2500坪，攤販達到300攤，第一天就湧入了數千名遊客前往遊玩，更曾有過單日來客數2萬人的驚人數字，聲勢一舉超過知名的士林夜市、饒河夜市等，被稱為北台灣最大夜市，其夜市內獨有的「黑嚕嚕粉圓」、「野味燒」、「鬪雞三星蔥鐵板燒」還曾經榮獲2012年夜市票選前3名攤位，也是當時就讀輔大的學生們的珍貴回憶。
然而在2013年7月，蘇力颱風侵襲台灣，輔大花園夜市遭受重創，有8成攤位被颱風吹毀，現場畫面怵目驚心，攤商直言，夜市內有如被炸彈炸過。經過停業整修一個多月，終於在8月中恢復營業，但也就是從這一刻開始，夜市像是中了魔咒，一直無法回到全盛期的榮景。到了2017年，甚至僅剩下3、40攤，夜市經營權不得不易主，新經營主李姓業者接手後，立刻斥資重金2000萬元整修，加裝舞台廣場、遮雨棚，並重新規劃路線，改善通風設備，12月重新開幕後，還祭出85折優惠券，希望讓環境變好，也能防止下雨天遊客少的問題，攤位也一度回升至70攤，但卻只是迴光返照，隔年5月就黯然宣布熄燈。
當時在地人點名4大問題，其一是交通不便，不僅停車位難找，公車、捷運也無法直接抵達，還要走一段路才能到場；其二是只有吃喝，沒有玩樂，很快就會膩；其三是休息地方不足，當地人認為，大型夜市必須要有休息的場所，可以坐下來吃東西，才好吸引人回流，不然許多人來過一次就不想來了；最後則是夜市競爭大，缺乏特色很快就會失去人心。
更多中時新聞網報導
「心血保衛站」防心臟病 守護國人健康
健保總額將破兆 賴：調整給付結構
辛龍消失5年復出 女兒當粉絲兼顧問
其他人也在看
三寶過濾器立功！台中女「切西瓜」自撞庇護島 轎車慘翻肚側躺路上
台中市沙鹿區驚見翻車現場！昨（11）日下午3時許，有輛轎車行經中山、沙田路口時，疑似為了「切西瓜」左轉駛入車道及未注意前方路況，直接撞上行人庇護島，整輛車瞬間側翻，嚇壞路過的用路人。此，網友也感嘆「撞到的都該吊銷駕照」、「今天庇護島又救了一個家庭」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
被自己學生詐騙！不敗教主陳重銘認「犯1錯誤」40萬飛了：太相信人
詐騙案件層出不窮！不敗教主陳重銘今（12）日發文分享，一名學生說家中長輩住院開刀需要40萬元，但因為手邊錢不夠，於是找他求助，他雖然有懷疑過是不是詐騙，但礙於是自己以前的學生，還是選擇相信，不料卻發現是一場騙局，陳重銘也用這個經驗提醒大家，「如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
輔大醫院爆濺血意外！突亮刀劃傷醫師 病患當場被捕
警方獲報後立即趕抵現場，經了解醫師右手腕有刺傷、左腹部輕微擦傷，經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險。員警當場逮捕曾嫌，並查扣作案用的美工刀一把，目前已將其帶返派出所，釐清詳細的犯案動機與過程。輔大醫院對此事件發表嚴正聲明，強烈譴責任何形式的醫療暴力行為...CTWANT ・ 1 天前
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷EBC東森新聞 ・ 23 小時前
王世堅點名戰蔣萬安 卓榮泰：我每4年選一次、首都市長要配合中央
民進黨立委王世堅日前表示，台北市長蔣萬安有95%機率會成功連任，民進黨若推行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰參選，「才是真正的大咖」。對此，卓榮泰今（11日）表示，首都市長一定要跟中央充分配合；「他跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。中天新聞網 ・ 1 天前
王世堅推薦參選台北市長 卓榮泰笑稱：每四年都會去選一次
民進黨佈局2026，黨籍立委王世堅被視為熱門的台北市長人選，不過，他認為台北市長蔣萬安連任幾乎成定局，因此，他點名行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君參選，直言才是大咖。行政院長卓榮泰今（11/11）受訪表示，首都市長是一個非常重要的工作，他跟所有國人一樣，每四年就是去選一次市長。太報 ・ 1 天前
王世堅點名選台北市長 卓榮泰妙回：我每4年都會去選1次台北市長
民進黨立委王世堅日前接受專訪時推薦行政院長卓榮泰代表綠營參選台北市長，對此，卓榮泰今天（11日）受訪時回應，首都市長是一個非常重要的工作，一定要跟中央充分的配合，他跟所有的國人一樣，每4年都會去選1次台北市長。鏡報 ・ 1 天前
廚餘養豬可行？學者籲地區集中處理飼料化
（中央社記者張雄風台北11日電）廚餘養豬禁令尚未解除，農業部表示，解禁3要件包含落實查核、即時監控、完備法令。學者建議可仿效日本，集中處理地區性事業廚餘，將廚餘飼料化，可穩定去化全台1/3的廚餘量。中央社 ・ 1 天前
13萬誆走勞力士Daytona 酒店妹一句：我也被「框」全身而退
蔡姓錶商想賣稀有的勞力士迪通拿（Daytona）系列名錶，指控楊姓酒店妹與黃姓男友（通緝中）設局，拿13萬元訂金誆走金錶失聯，對楊女提告詐欺、求償280萬元，但楊女翻臉不認男友，聲稱只是被「框（酒店術語，帶小姐出場）」，對犯罪並不知情，楊女刑事、民事都脫身。自由時報 ・ 11 小時前
廚餘去化是環境問題 黑豬農盼長期仍應成立蒸煮中心
禁止廚餘餵豬後，各縣市廚餘已經開始有外溢現象，環境部昨天（11日）在中部召開「養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助」說明會。對此，飼養台灣本土黑豬的屏東六堆豬農組成「屏東縣黑豬飼養畜牧協會」喊話，長期目標必須由中央主導建立「蒸煮中心」，因為從另一角度來看，廚餘餵豬是去化60％的廚餘，以極端自由時報 ・ 9 小時前
加州機車騎士闖紅燈撞汽車「炸出火球」！女駕駛才買一週全燒沒
美國加州薩利納斯市10月30日發生一起嚴重車禍，一名機車騎士闖紅燈撞上女駕駛瓦格斯（Brianna Vargas）的汽車油箱，引發爆炸火球。騎士當場被烈焰灼傷，但經送醫治療後無生命危險。現場畫面在網路瘋傳，引起大批網友關注。中天新聞網 ・ 7 小時前
王世堅點名鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」 吳怡農：透過民調找到最強候選人
民進黨將由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，正式參戰。不過，也被點名是可能人選的民進黨立委王世堅除了表態自己不選之外，還點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君是最大咖，都非常適合。對此，吳怡農今（12）日表示樂見，公開邀請有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調的方式，找到最強的候選人。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
黃國昌揪司法院「施政計畫」抄舊稿 副秘書長認了：重複比例8成多
民眾黨立委黃國昌今（12）日在立法院質詢司法院副秘書長王梅英，針對上次要求比對114年與115年施政計畫綱要的重複比例，再度追問比對結果，引發一場質詢攻防戰。黃國昌表示，上次質詢時，他要求司法院比對今、明兩年施政計畫的重複比例，王梅英當場答應「遵照辦理」。然而，這次收到的公文回覆僅解釋了為何會重複，並沒有給具體的比對結果。當黃國昌追問重複比例時，王梅英先稱「......風傳媒 ・ 7 小時前
共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒 街頭十指緊扣藏不住愛
9月25日晚上10點，馮晨軒結束小型演唱會後，與一名身穿細肩帶上衣的女子一起離開會場，兩人一路有說有笑，互動自然親密。隨後在館外稍作停留，只見馮晨軒妙語如珠、讓女伴笑聲不斷，他還使出「摸頭必殺技」溫柔地輕撫孟潔的頭，互動就像是一對戀愛中的情侶。仔細一看，這位女...CTWANT ・ 1 天前
馬太鞍溪堤防缺口釀災！2貨櫃遭沖走 撞上民宅才停
花蓮明利村遭逢嚴重水災！馬太鞍溪暴漲導致堤防潰堤，兩個貨櫃隨洪水沖入村內，撞擊電線桿及民宅，村民面對此景欲哭無淚。水利署長林元鵬表示，災情源於921地震後堰塞湖淤積及河道改道，使水位升高並造成水道擺盪。目前搶修工作持續進行，但尚無法完全阻斷水流。村長透露，先前已向中央單位提出警告，指出溪邊堤防出現破口需加強，卻只得到官方「沒問題」的回應。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
范雲：IPAC通過台海維持現狀宣言「台灣有事就是世界有事」
副總統蕭美琴7日現身在比利時布魯塞爾舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，民進黨立委范雲臉書今（12）日晚間進一步稱，IPAC通過關於台海維持現狀宣言。中天新聞網 ・ 6 小時前
被指吹捧蕭美琴IPAC演說、網酸「只是借場地」 黃暐瀚揭台灣外交血淚史：李登輝開刀被阻、連戰訪歐連記者會都不能開
黃暐瀚親揭台灣外交艱難史，回顧李登輝卸任赴日開刀遭阻、連戰1997年訪歐連記者會都無法召開的過往。他強調，不論藍綠執政，任何國際發聲機會都值得珍惜，以此回應網友對副總統蕭美琴IPAC演說的質疑，呼籲以國家利益為優先。風向台灣 ・ 21 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 10 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 20 小時前