曾是台灣媳婦！《麻辣教師GTO》女星抗癌1年爆病危 歌迷急喊：活下去

希良梨曾以《麻辣教師GTO》在台聞名，沒想到今傳出病危消息。翻攝IG@kigod23

曾是台灣媳婦的45歲日本女星希良梨驚傳病危！已抗癌1年多的她，今（19日）突然在IG限動曬出病房照，並在貼文以黑底白字寫下「希良梨目前正處於病危狀態」並標註是經紀人代發，讓粉絲網友瞬間擔心起希良梨的病情，關心訊息湧入IG。

希良梨抗癌期間常更新IG與粉絲分享治療進度。翻攝IG@kigod23

希良梨曾公開去年9月做婦科檢查時確診罹患子宮頸癌，去年12月雖已接受手術，沒想到今年初再度檢查時，發現癌細胞已轉移至骨盆淋巴結，確診為第三期。希良梨在抗癌期間，也常更新社群，分享治療近況，沒想到今卻傳出病危消息，讓粉絲憂心忡忡，紛紛留言打氣，「希良梨加油！快回來！」、「活下去！大家都在等妳。」

希良梨的經紀人代發她病危消息。翻攝IG@kigod23

希良梨曾因為化療副作用剃光頭髮。翻攝IG@kigod23

希良梨曾來台發展！嫁給台灣人

45歲的希良梨12歲就在日本出道，16歲客串木村拓哉擔綱的日劇《快遞高手》，隔年在成名作《麻辣教師GTO》飾演色誘導師反町隆史的頑皮高中生，26歲時她曾來台發展，2008年還與台灣的工作人員相戀結婚，隔年誕下一子，只是這段異國婚姻已在前年離婚收場。



