曾是台灣盟友 川普宣布特赦前宏都拉斯總統葉南德茲

宏都拉斯前總統葉南德茲2024年被美國起訴定罪運毒罪名成立，須服刑45年。美聯社資料照片



美國總統川普週五（11/28）宣布，他將特赦在美服刑的宏都拉斯前總統葉南德茲。葉南德茲曾擔任8年宏都拉斯總統，在位期間與台灣仍有邦交，曾數度出訪台灣。

川普週五在社群媒體Truth Social發文表示，根據多位他所敬重人士的說法，葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）「受到非常嚴苛且不公平對待」，而他會特赦這位宏都拉斯前總統。

葉南德茲於2014年至2022年間擔任兩屆宏都拉斯總統。在他任內，宏都拉斯維持與台灣之間的邦交關係。葉南德茲下台後，左派政黨的現任總統秀瑪菈卡斯楚（Xiomara Castro）於2023年和我國斷交，改與中國建交。

葉南德茲2022年卸任後數周被引渡至美國，遭控訴於擔任總統前協助走私古柯鹼毒品至美國。他於2024年被定罪判刑45年，目前仍在進行上訴。

川普宣布特赦葉南德茲後，他的妻女聚集在首都德古西加巴（Tegucigalpa）的住家前下跪感謝上帝。葉南德茲的妻子加西亞（García）表示，已和丈夫通話告知這項好消息。她說：「他在聽到我說之前還不知道這項消息，他聽起來非常激動。」

加西亞感謝川普主持正義，堅稱葉南德茲是被販毒集團和「激進左派」陷害。

在宣布特赦葉南德茲的同時，川普也企圖影響即將在週日（11/30）登場的宏都拉斯總統大選。他表示支持保守派「國家黨」（National Party）總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），還說如果阿斯拉夫輸掉大選，美國不會再提供金援給宏都拉斯。

