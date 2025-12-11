曾是史上最年輕影帝！梁家輝曝曾遭台灣封殺 靠擺地攤求生被認出「算你便宜一點」

梁家輝接受大陸節目「見非凡」訪問，透露自己曾遭台灣封殺，當時只能擺地攤為生。翻攝微博

香港影帝梁家輝近日接受大陸節目「見非凡」訪問，回顧演藝生涯中的成名與低潮。他坦言曾因遭台灣市場封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。

梁家輝出道至今演過超過百個角色，讓他最難忘的是1983年電影《垂簾聽政》，這部作品讓他以26歲之姿，成為史上最年輕的香港電影金像獎最佳男主角。然而這部成名作卻觸及了台灣當時的政治禁忌，導致梁家輝遭到台灣封殺。由於當年台灣是華語市場主力，各大香港電影公司也不敢起用他，他因此一度陷入長達數年的無戲可拍窘境。

擺地攤常與警察玩「躲貓貓」 自稱「最佳男演員」只求維持生計

梁家輝在節目中透露，頓失收入後，他毅然決然放下影帝光環，改擺地攤賣皮革飾品維持生計。他回憶當年景象，常與警方玩「躲貓貓」：「市政局來抓，我們逃；他們一走，我們又回來擺攤。」

被問到是否會被認出時，梁家輝苦笑表示：「那時候身段已經放到最低。別人問我是不是梁家輝，我會說：『對，我是最佳男演員，但你可以先看看我的產品，便宜一點賣你。』」這段苦日子持續約4年，直到1987年，梁家輝才重新回到主流市場。

梁家輝接受「見非凡」節目訪問表示，自己演過120個角色，等於過了120種人生，但回到家他一定會脫下角色，回到梁家輝自己。翻攝微博

「千面影帝」強調：沒有爛角色只有爛戲 觀察生活細節作為演戲養分

被譽為「千面影帝」的梁家輝，出道40多年來始終抱持專業的心態，他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」認為每個角色都有存在的價值，「不管多爛，只要我接了，我就全心投入。」

他也自述，從小就很習慣觀察生活，會在陽台看路人行走的方式、服裝配色等，連公車的時刻表都默默記下來。梁家輝認為，這些細節累積下來，就是未來演戲的養分。他也分享，只要一離開片場，就能放下剛才演的角色，「對我來說這就是一份職業，任務完成後不會把角色留在心裡。」



