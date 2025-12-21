曾是品學兼優好學生 張文9年後成縱火殺人犯震驚同窗

張文北車、南西誠品連續攻擊釀3死11傷 昔日同學心碎：完全看不出端倪。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】妨害兵役通緝犯張文19日在台北車站周邊與南西誠品釀成無差別攻擊事件，造成3死11傷的重大慘案後墜樓身亡，震撼全台。令人揪心的是，許多認識他的師生得知消息後，都難以將眼前的攻擊者與當年的乖巧學生聯想在一起。

據了解，張文今年27歲，2013年進入桃園市某高中餐飲科就讀，求學期間表現穩定，平均成績常維持在85分以上。擔任幹部時更曾獲得近30次嘉獎或小功，沒有曠課及違規紀錄，校方在他2016年畢業時給出的評語是「表現良好、熱心公益，與同學相處融洽，無不良事蹟」。這份評語如今看來格外諷刺，也讓許多人不禁思考，他的人生究竟在何時開始偏離正軌。

一名與張文同班的同學回憶，高中時期的張文性格偏向安靜與孤僻，與大多數同學來往不深，只與一名同學關係較密切。雖然不多話，但他其實蠻願意幫忙，只要看到同學需要協助，會第一時間伸手，給人的印象是乖巧、有禮。至於成績方面，同學表示並沒有特別突出，但整體看起來就是一位平凡、安分的學生。

「真的很意外他會變成這樣。」同學語氣仍帶震驚。他說，張文在同學眼中就是標準的乖孩子，雖然話不多，但從未表現出易怒或衝動的樣子，更看不出任何可能朝暴力發展的傾向，沒想到僅僅9年後，竟會與「冷血殺人犯」四字扯上關係。

警方調查，張文因妨害兵役案件遭桃園地檢署發布通緝後北上，1月間在中正區公園路承租分租套房，本月17日投宿在南京西路旅館。19日下午，他先後在北市中山區長安東路與林森北路縱火，接著折返回租屋處再度縱火。傍晚時，他攜帶刀具、煙霧彈與汽油彈前往北車，先在車站前攻擊造成一名余姓男子不治，隨後又跑到南京西路拋擲煙霧彈，並闖入南西誠品隨機傷人，導致蕭姓與王姓兩名民眾身亡，最終在警方圍捕下從高處墜落死亡。

從品學兼優的高中生，到犯下奪命慘案的攻擊者，張文的極端轉變令人震驚，而他失序的這9年，也成為外界最想了解、卻最難找到答案的一段空白。(圖/下載維基百科台北車站)