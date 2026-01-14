曾是尹錫悅手下敗將 辣個男人拍板對尹「內亂罪」求處死刑

2025年12月15日，南韓負責調查前總統尹錫悅等人內亂叛國案的獨立檢察官趙垠奭，發佈獨檢組偵查結果。路透社



南韓負責調查內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組），昨天（1/13）依「內亂首謀罪」，對2024年12月實施戒嚴的時任總統尹錫悅求處死刑。媒體報導，帶領獨檢組的檢察官趙垠奭，曾與尹錫悅競爭檢察總長一職敗北而離開檢察機關，如今他主導內亂案調查，在死刑、無期徒刑、無期監禁3種刑度中，決定對尹錫悅求處死刑。

綜合韓聯社、中國澎湃新聞報導，依南韓《刑法》，內亂首謀法定刑有3種：死刑、無期徒刑（服刑期間須勞動）或無期監禁（服刑期間無須勞動）。獨檢組上週四（1/8）就量刑召開了會議，約6小時激烈討論求處死刑或無期徒刑，最終決定權掌握在獨立檢察官趙垠奭手中。

廣告 廣告

2025年7月9日，南韓前總統尹錫悅抵達法院，出席審查逮捕令的聽證會。路透社

趙垠奭曾任首爾高等檢察廳檢察長、法務研修院院長，2019年與時任首爾中央地方檢察廳廳長尹錫悅競爭檢察總長，尹錫悅出線後，趙垠奭離開檢察機關；之後曾執業當律師、任監察院代院長。

尹錫悅2024年12月3日宣布戒嚴，當月14日遭國會彈劾；去年4月憲法法院通過彈劾成立，尹錫悅即刻下台。

李在明當選總統後，趙垠奭去年6月獲任獨立檢察官負責內亂案調查，隨後組建由238人組成的獨檢組，接管249起案件，並處理其中的215起。

2026年1月13日，南韓前總統尹錫悅出庭期間，支持者在首爾法院外呼口號相挺。路透社

韓聯社報導，獨檢組上月在長達180天的調查期間，對27名涉案人員提起公訴，並指尹錫悅將反對自己的人士定性為「反國家勢力」，以清除異己、獨攬大權為目的實施緊急戒嚴。

依南韓《刑法》，內亂首謀法定刑有有死刑、無期徒刑（服刑期間須勞動）、無期監禁（服刑期間無須勞動），檢方昨天對尹錫悅求處死刑。

2026年1月13日，南韓前總統尹錫悅出庭期間，支持者在首爾法院外呼口號相挺。路透社

韓聯社報導，獨檢組檢察官助理樸億洙昨天（1/13）批判，尹錫悅實施緊急戒嚴，是背棄守《憲法》、為民爭取自由的職責與使命，本質上侵犯國家安全和國民生命權，其目的、手段、執行情況都帶有反國家活動的性質。

樸億洙說尹錫悅出動兵力佔據國會大樓和選舉管理委員會辦公樓，企圖向個別媒體辦公樓斷供水電，是史無前例的反國家勢力破壞《憲法》秩序的重大事件。

2026年1月13日，南韓前總統尹錫悅出庭期間，支持者在首爾法院外呼口號相挺。路透社

樸億洙說，尹錫悅就其行為是否嚴重破壞憲法秩序和民主機制不曾反省和檢討，最大的受害者是面對獨裁和強權憤然而起守護憲政和民主的國民。

他也指尹錫悅出於掌控司法和立法機關而長期執政的目的宣佈緊急戒嚴，擅自動用應為國家共同體利益而使用的物力資源，犯罪情節極其惡劣。

2025年4月21日，南韓前總統尹錫悅在首爾法院出庭應訊。路透社

樸億洙指責尹錫悅涉嫌與前國防部長官金龍顯等人合謀，在並不存在戰時、事變或類似國家緊急狀態徵兆的情況下宣佈違憲、違法的緊急戒嚴，企圖擾亂國家憲政秩序並製造暴亂。

又指尹錫悅涉嫌動員戒嚴部隊和警力封鎖國會，妨礙國會就解除緊急戒嚴進行表決，並企圖逮捕或拘留國會議長禹元植、時任共同民主黨黨首李在明（現任南韓總統）、前國民力量黨首韓東勳等主要政界人士，以及中央選舉管理委員會的工作人員。

2025年5月12日，南韓前總統尹錫悅赴首爾中央區地方法院出庭。路透社

更多太報報導

前總統求處死刑「有全斗煥前例」 尹錫悅命運如何？ 專家指出關鍵

最終交鋒！搬孟德斯鳩、希特勒辯護 檢轟內亂首謀求處死刑「尹錫悅冷笑」

年終150萬怎麼用？國中生「一張圖」曝理財3規劃 網友全跪了