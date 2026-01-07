曾是徐巧芯特助 前北市府副發言人郭音蘭投入藍中正萬華議員初選

台北市議員選戰競爭激烈，曾任北市政府副發言人、北市副市長林奕華辦公室主任研究員的郭音蘭，7日正式宣布投入國民黨中正萬華區市議員初選，更提出4大核心政見，盼能打造更美好的中正萬華。（郭音蘭提供）

台北市議員選戰競爭激烈，曾任北市政府副發言人、北市副市長林奕華辦公室主任研究員的郭音蘭，7日正式宣布投入國民黨中正萬華區市議員初選，更提出4大核心政見，盼能打造更美好的中正萬華。曾任立委徐巧芯特助的她，也正式掛起兩人合體的看板，她說這份「女力傳承」的支持不僅是信任，更是沉甸甸的責任，將帶著這份拚勁為中正萬華的鄉親勇往直前。

郭音蘭今正式宣布投入國民黨中正萬華區市議員初選，她說自己將以10年從中央到地方的扎實歷練，接棒「女力傳承」的拚勁，要在議會守護中正萬華的文化底蘊與發展潛力。

她也分享自己對中正萬華的熱情，引述觀光署2025年最新統計，中正萬華區的「西門町商圈」以7個月吸引超過1525萬人次的驚人數據，穩居北市最強景點榜首。郭音蘭指出，中正萬華擁有多元魅力，從龍山寺的香火到中正區的日式建築，從南機場美食到潮流西門町，展現了無可取代的文化底蘊。

她說，「但在這份美麗背後，我也看見老舊社區迫切的需求、傳統市場轉型的挑戰。」郭音蘭表示，她在新北市府、立法院及台北市政府磨練10年，曾站在第一線處理新聞、教育、體育、市場與商圈等議題，這讓她明白愛一個地方不能只有口號，更需要專業與精準行動力。

她提出未來進入議會的4大深耕方向，致力於解決基層問題，包括文化傳承，活化在地古蹟，打造深度文化觀光品牌，讓文化變現；美食推廣，扶植傳統市場與在地小吃，讓觀光客走進巷弄帶動基層經濟；共融社區，加速推動都市更新與社福整合，打造老少安居的生活環境；為您發聲，將基層聲音帶進議會，秉持「市民大小事就是我的事」的服務精神。

曾任立委徐巧芯特助的她，此次參選徐巧芯也堅定力挺。郭音蘭感性表示，過去在徐巧芯團隊的經驗，讓她體會到民意代表必須具備「敢為民發聲」的衝勁與戰力。這份「女力傳承」的支持不僅是信任，更是沉甸甸的責任，她將帶著這份拚勁，為中正萬華的鄉親勇往直前。

郭音蘭最後強調，「中正萬華值得一個更好的未來。」她呼籲黨內初選民調時，懇請在地鄉親給予最具市政即戰力的專業人才機會，唯一支持郭音蘭。

