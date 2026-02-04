曾是最貴藥「健保2年埋單7.3億」 石崇良：最快今年再納新CAR-T治療 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

健保112年開始給付CAR-T細胞免疫治療，819萬元曾是當時給付最貴的治療，根據統計，迄今已有90例個案獲給付資格，總計近新台幣7.3億元的藥費，全數由健保支持。衛福部長石崇良今（4）日拋出新的好消息，最快今年內，健保有望開放新一代的CAR-T細胞免疫治療，並有機會由目前的第三線治療提前至第二線治療就可以用得到。

石崇良下午出席中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會、癌症希望基金會舉辦的「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會。

石崇良表示，112年11月健保首創暫時性給付，把CAR-T細胞免疫治療納入給付，當時是最貴的治療，提供急性淋巴性白血病（ALL）跟瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL） 的患者，於二線治療失敗，骨髓移植失敗或無法移植者，有再一次治療的機會，迄今給付超過90人，經初步資料看起來，淋巴瘤治療效果比當時的臨床實驗資料要好，對病人的經濟負擔跟預後也有一定效果。

好消息是，石崇良說，新一代的CAR-T細胞免疫治療，已取得國內藥證，也正申請要進入健保給付，健保正積極評估當中，且隨著國際癌症治療指引的改變，也有希望由過去的第三線治療推進到第二線治療。

石崇良指出，新一代的CAR-T細胞免疫治療最快今年內有望獲健保給付，但一切都正在進行醫療科技評估中，價格還沒有細談，這跟成本效益有關，會視其增加人年餘命的效果來看，再來跟藥商談價格。而適應疾病別會跟藥證取得對象一致，不會擴大。

中華民國血液病學會理事長柯博升表示，確診後患者無須過焦慮，早在CAR-T細胞免疫治療獲得藥證前，台灣急性淋巴性白血病跟瀰漫性大B細胞淋巴瘤治療，已累積深厚臨床經驗，整體治療成果具備國際水準，醫師能依患者疾病風險分類，靈活運用化學治療、標靶藥物、幹細胞移植等治療方式，根據臨床觀察，在第一線高劑量化療合併標靶治療後，約有8至9成的急性淋巴性白血病患者，以及6至7成瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者，能夠達到良好的疾病控制效果。

