曾是朴有天未婚妻！「最毒千金」黃荷娜潛逃柬埔寨 韓警證實已遭逮

韓國財閥三代「最毒千金」黃荷娜曾經是男星朴有天的未婚妻，韓國警方今（12/24）證實，黃荷娜凌晨在柬埔寨金邊國際機場又被當地警方逮捕，隨後被遣返回韓國，目前已移交京畿道果川警察署，針對相關涉毒行為展開進一步調查。

根據韓國媒體報導，警方是在24日凌晨約2點於金邊國際機場出境區對黃荷娜執行逮捕行動，她隨即搭乘返韓班機，並於當日上午7點50分抵達韓國。韓國警方表示，此次行動是與柬埔寨執法單位合作進行，黃荷娜在準備離境、進入韓國籍航空器的銜接點時被控制，隨後依法帶回國內偵辦。

黃荷娜是南韓大型企業南陽乳業創辦人的外孫女，過去曾因與朴有天交往並論及婚嫁而廣受關注，2019年因與朴有天共同購買並使用冰毒遭法院判處有期徒刑1年、緩刑2年；然而，黃荷娜於2020年緩刑期間再度違反《毒品管制法》復吸，因此被判刑1年8個月。

警方調查指出，黃荷娜2023年還涉嫌在首爾江南區向熟人提供冰毒並一同吸食，案件立案調查後，她疑似為規避司法追訴，自2024年2月起潛逃海外，先後滯留泰國及非法入境柬埔寨。由於拒捕潛逃，韓國警方已向國際刑警組織申請發布紅色通緝令，並透過使領館與當地單位協助追查行蹤。

隨著黃荷娜行蹤曝光，柬埔寨媒體曾於10月披露，她疑似藏身金邊某豪華公寓，引發外界熱議；網路上更流傳涉及電信詐騙、洗錢與性交易中介等未經證實的傳言。警方對此表示，目前僅就已掌握的涉毒事證進行調查，是否涉及其他犯罪，仍需進一步釐清。

京畿道果川警察署表示，黃荷娜目前已在警方控制下接受偵訊，將針對她近年涉毒行為與逃亡經過全面調查其，相關案情仍在偵辦中，細節暫不對外公開。

