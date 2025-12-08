曾是李登輝御醫！「台心臟醫學先驅」連文彬辭世享耆壽99歲 台大院長嘆：醫界重大損失

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

曾是前總統李登輝御醫，有台灣心臟醫學權威、台大內科名譽教授之稱的連文彬，驚傳在6日晚間辭世，享耆壽99歲。台大醫學院院長吳明賢發聲悼念，稱連文彬的離世是「醫界的重大損失」，並感念他塑造台灣心臟醫學的重要基石。

經連文彬家屬證實，國內知名心臟醫學權威連文彬在本月6日晚間辭世，家屬在社群發文悼念「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了。身為心臟科權威您這輩子救人無數，現在您一定去了天堂。您一路好走，我們都會想念您。」據悉，台大醫院首例成功開心手術便是出自他手，在民國58年間更是完成首例永久性心律調節器體內安裝，被視為台灣心臟研究先驅。

不僅如此，連文彬曾是前總統李登輝專用御醫，擔任醫療小組召集人長達11年，更曾在2019年榮獲第29屆「個人醫療奉獻獎」，退休後甚至將400多萬元退休金全數捐出，用於成立「跨世紀醫療促進基金會」，只希望能替台灣培育出諾貝爾得獎者。



