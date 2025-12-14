曾是李登輝御醫！「台灣心電學先驅」連文彬辭世 享耆壽99歲

台灣心臟醫學泰斗、台大內科名譽教授連文彬12/6晚間辭世，享耆壽99歲。連教授在台大醫院任職逾60年，是台灣心臟科的重要奠基者，台大醫院第一例成功開心手術就是由他診斷、完成首例永久性心律調節器置放，並推動心導管檢查與心臟外科合作，使國內心臟醫療跨入現代化時代。

台灣心臟電氣生理學與風濕性心臟病先驅

連文彬教授出生於1927年12月29日，自小家境清貧，但他靠著優異的成績考上台大醫學院，並往心臟科發展，成為台灣心臟電氣生理學（EPS）和風濕性心臟病先驅。連教授專精於心血管病人開心手術前的心導管檢查、心血管攝影檢查，對台大醫院及台灣心臟領域醫學界貢獻非凡。

擔任前總統李登輝「御醫」長達12年

1972年連文彬教授成為美國心臟學院院士（FACC），曾任台大醫院與台大醫學院內科主任、心臟學會理事長，1988至2000年擔任前總統李登輝醫療小組召集人，成為「御醫」長達12年，他曾說，這是他「最榮幸的時期」。不過，這項殊榮背後也承受了相當大壓力。為守護元首安全，連教授隨李前總統出訪邦交國時，總會備著1000c.c.血液，但飛機上沒有插頭，車隊裡面也沒辦法插頭，只能努力想方設法克服，用電池保溫。

92歲仍在看診 2019年獲醫療奉獻獎

連文彬教授於2019年榮獲醫療奉獻獎，高齡92歲的他仍在看診，當時就可能是全國醫學中心年紀最大的臨床醫師，患者也多是「老病人」。有位連續38年來，每個月都會至診間報到的金先生回憶，有一次他看病後找不到皮夾證件，萬分焦急，當時高齡90歲的連教授除了拜託許多人協助尋找，自己還彎腰，低著頭，匍匐在診療床下尋找，讓他非常感動。

促成肝基會成立 謹記恩師宋瑞樓教授教誨

連文彬教授一生投入醫療、教育與研究，生前不僅仁心仁術與無私奉獻贏得醫界敬重。肝病防治學術基金會董事長許金川教授回憶，基金會能順利成立，正因多年前連教授居中引介兩位企業家，協助籌足設立基金。他感念地說：「有連文彬教授，才有肝基會。」

許金川教授也是受到連文彬教授提攜的後進，連教授曾應邀赴好心肝中心參觀時，見到已故恩師宋瑞樓教授的肖像，高齡92歲的連教授即虔敬彎腰行三鞠躬禮，尊師重道的典範令人為之動容。連教授曾回憶自己60多年前還是醫學生，在台大醫院擔任實習醫師時，宋教授說：「臨床不只是『看一次病』，而是持續追蹤與深入思考。」對恩師教誨他一生謹記。許金川教授形容，連教授以身作則培育無數醫界人才，是台灣醫學界難以取代的典範。

連文彬教授（左）與許金川教授（右）在恩師宋瑞樓教授肖像前，緊握雙手合影。（肝病防治基金會提供）

台大醫學院院長吳明賢憶「囝仔仙」慈悲風範

台大醫學院院長吳明賢也在臉書發文悼念連文彬教授。吳明賢回憶，自己從醫學生時期就聽聞連教授「囝仔仙」的盛名。即使門診總是人滿為患，連教授仍盡力照顧每一位病患，從不讓人感受到一絲不耐。那份慈悲與耐心，是吳明賢最早對「醫者」二字的深刻體會。

吳明賢說，病房迴診時，無論遇到多棘手、複雜的個案，連教授總能舉重若輕、條理分明地分析問題，找出關鍵。最令他難忘的，是連教授時常提醒年輕醫師：「留點時間喝杯咖啡，思考清楚後再行動。」吳明賢說，這句話陪他走過無數艱難夜班，也成為他教導後輩時最常引用的智慧。

衛福部長石崇良感念：提攜後進、人品風範崇高

曾經受教於連文彬教授的衛福部長石崇良也悼念表示，連教授不僅術德兼修，學術地位崇高，而且為人風趣，是個「冷面笑匠」，不但人緣好，人品風範更是崇高，對醫界後進提攜有加，深受敬重。

退休金400多萬全捐出 獎助年輕醫師從事研究

連文彬教授在退休前，將400多萬元退休金全數捐出成立「跨世紀醫療促進基金會」，邀請諾貝爾獎得主來台交流，並獎助年輕醫師從事研究，盼為台灣培養世界級的醫學人才。

執醫逾一甲子 自認對台灣醫界最大奉獻「為年輕醫師」

連文彬教授曾表示，醫學中心的醫師必須身兼看病、教學和研究，往往分身乏術，加上現行制度，許多年輕醫師為了賺取更多的診療費，而捨棄研究，希望透過基金會獎助制度，讓年輕醫師在研究上能無後顧之憂，藉以提升台灣在醫療研究能量，而這也是他自認執醫超過一甲子，對於台灣醫界的最大奉獻。

◎ 圖片來源／翻攝自厚生基金會官網．肝病防治基金會提供

◎ 資料來源．諮詢專家／厚生會．肝病防治基金會．吳明賢院長．石崇良部長

