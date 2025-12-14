曾是李登輝御醫！「台灣心電學先驅」連文彬辭世 享耆壽99歲
台灣心臟醫學泰斗、台大內科名譽教授連文彬12/6晚間辭世，享耆壽99歲。連教授在台大醫院任職逾60年，是台灣心臟科的重要奠基者，台大醫院第一例成功開心手術就是由他診斷、完成首例永久性心律調節器置放，並推動心導管檢查與心臟外科合作，使國內心臟醫療跨入現代化時代。
台灣心臟電氣生理學與風濕性心臟病先驅
連文彬教授出生於1927年12月29日，自小家境清貧，但他靠著優異的成績考上台大醫學院，並往心臟科發展，成為台灣心臟電氣生理學（EPS）和風濕性心臟病先驅。連教授專精於心血管病人開心手術前的心導管檢查、心血管攝影檢查，對台大醫院及台灣心臟領域醫學界貢獻非凡。
看更多：第35屆醫奉獎／得獎人獲總統接見 特殊貢獻獎得主林芳郁露面
擔任前總統李登輝「御醫」長達12年
1972年連文彬教授成為美國心臟學院院士（FACC），曾任台大醫院與台大醫學院內科主任、心臟學會理事長，1988至2000年擔任前總統李登輝醫療小組召集人，成為「御醫」長達12年，他曾說，這是他「最榮幸的時期」。不過，這項殊榮背後也承受了相當大壓力。為守護元首安全，連教授隨李前總統出訪邦交國時，總會備著1000c.c.血液，但飛機上沒有插頭，車隊裡面也沒辦法插頭，只能努力想方設法克服，用電池保溫。
92歲仍在看診 2019年獲醫療奉獻獎
連文彬教授於2019年榮獲醫療奉獻獎，高齡92歲的他仍在看診，當時就可能是全國醫學中心年紀最大的臨床醫師，患者也多是「老病人」。有位連續38年來，每個月都會至診間報到的金先生回憶，有一次他看病後找不到皮夾證件，萬分焦急，當時高齡90歲的連教授除了拜託許多人協助尋找，自己還彎腰，低著頭，匍匐在診療床下尋找，讓他非常感動。
看更多：第35屆醫奉獎／林芳郁曾任3大醫院院長 奠急診醫療基礎 樹立倫理典範
促成肝基會成立 謹記恩師宋瑞樓教授教誨
連文彬教授一生投入醫療、教育與研究，生前不僅仁心仁術與無私奉獻贏得醫界敬重。肝病防治學術基金會董事長許金川教授回憶，基金會能順利成立，正因多年前連教授居中引介兩位企業家，協助籌足設立基金。他感念地說：「有連文彬教授，才有肝基會。」
許金川教授也是受到連文彬教授提攜的後進，連教授曾應邀赴好心肝中心參觀時，見到已故恩師宋瑞樓教授的肖像，高齡92歲的連教授即虔敬彎腰行三鞠躬禮，尊師重道的典範令人為之動容。連教授曾回憶自己60多年前還是醫學生，在台大醫院擔任實習醫師時，宋教授說：「臨床不只是『看一次病』，而是持續追蹤與深入思考。」對恩師教誨他一生謹記。許金川教授形容，連教授以身作則培育無數醫界人才，是台灣醫學界難以取代的典範。
看更多：第34屆醫奉獎／謝長堯揪出子宮頸癌真凶 畢生推動抹片檢查公衛政策
台大醫學院院長吳明賢憶「囝仔仙」慈悲風範
台大醫學院院長吳明賢也在臉書發文悼念連文彬教授。吳明賢回憶，自己從醫學生時期就聽聞連教授「囝仔仙」的盛名。即使門診總是人滿為患，連教授仍盡力照顧每一位病患，從不讓人感受到一絲不耐。那份慈悲與耐心，是吳明賢最早對「醫者」二字的深刻體會。
吳明賢說，病房迴診時，無論遇到多棘手、複雜的個案，連教授總能舉重若輕、條理分明地分析問題，找出關鍵。最令他難忘的，是連教授時常提醒年輕醫師：「留點時間喝杯咖啡，思考清楚後再行動。」吳明賢說，這句話陪他走過無數艱難夜班，也成為他教導後輩時最常引用的智慧。
看更多：行醫70年不退休！總統親頒獎鼓勵 明年健保總額將破兆
衛福部長石崇良感念：提攜後進、人品風範崇高
曾經受教於連文彬教授的衛福部長石崇良也悼念表示，連教授不僅術德兼修，學術地位崇高，而且為人風趣，是個「冷面笑匠」，不但人緣好，人品風範更是崇高，對醫界後進提攜有加，深受敬重。
退休金400多萬全捐出 獎助年輕醫師從事研究
連文彬教授在退休前，將400多萬元退休金全數捐出成立「跨世紀醫療促進基金會」，邀請諾貝爾獎得主來台交流，並獎助年輕醫師從事研究，盼為台灣培養世界級的醫學人才。
執醫逾一甲子 自認對台灣醫界最大奉獻「為年輕醫師」
連文彬教授曾表示，醫學中心的醫師必須身兼看病、教學和研究，往往分身乏術，加上現行制度，許多年輕醫師為了賺取更多的診療費，而捨棄研究，希望透過基金會獎助制度，讓年輕醫師在研究上能無後顧之憂，藉以提升台灣在醫療研究能量，而這也是他自認執醫超過一甲子，對於台灣醫界的最大奉獻。
看更多：兒科大崩壞？台大兒醫入鏡分享「讓年輕醫者看見希望」籲挹注資源
◎ 圖片來源／翻攝自厚生基金會官網．肝病防治基金會提供
◎ 資料來源．諮詢專家／厚生會．肝病防治基金會．吳明賢院長．石崇良部長
更多健康2.0報導
血管肉芽一碰就流血？鹽巴竟能治！台大醫揭神效：滿意度91%
冬至發財術！牛、龍、馬財運爆棚 2生肖、5星座財運最旺超吸金
又抓到含蘇丹色素化粧品！新增回收2知名進口品牌、16國產品曝光
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 32
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 78
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 121
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 113
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 408
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 41
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 598
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 289
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 1 天前 ・ 71
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 1 天前 ・ 16