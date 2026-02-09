曾是東南亞最大百貨！「大統百貨五福店」月底熄燈 集團證實了

記者翁郁雯、連冠智 / 高雄報導

大統百貨五福店內的櫃位貼出公告，只服務到2月28日，不少櫃位提早撤出，集團貼出公告證實土地租約期滿，大統百貨五福店，3月初開始要拆除夷平，高雄人記憶中的百貨地標將有什麼新面貌，還是未知數，商圈店家擔心工程影響商機，只希望空窗期能短一點。

大統百貨五福店」創立於1975年，曾是東南亞最大百貨公司，也是全台第一間有透明觀光電梯的百貨。

曾經進駐品牌、拆下招牌，大統百貨五福店2樓店家貼出公告，營業到2月28日星期六，位於1樓夾娃娃機店家也有營運中止公告，大多櫃位大多轉成短期進駐特賣會。

特賣攤位員工vs.記者：「這邊特賣到什麼時候啊？就（2月）28，這個地不是說要賣給別人了。」

集團公告證實，土地租約期滿，115年3月初起進行拆除，還原為平面土地。

換算時間，過完農曆春節之後，大統百貨五福店就要說掰掰。

民眾：「很可惜是還是會把它放在我們的腦子裡面記憶。」

民眾：「打掉的話整個是夷為平地，完全沒有生意可以做。」

大統百貨五福店在三角窗黃金地段，串聯新崛江，以往是南高雄商圈代名詞，直到1995年這場火警。

火災重創商機一度停擺，回顧歷史，1975年創立時是東南亞最大百貨公司，也是全台第一間有透明觀光電梯的百貨，1995年電線走火後停業，2005年改成「大統262商場」，因動線欠佳停業，2010年再度重啟，直到2026年2月底租約到歇業後夷平。

新興區玉衡里長蔡瑞彬：「我想應該會朝百貨那個方向去做，或是商業大樓。」

拆除後未來規劃，地方觀望，大統百貨五福店旁有捷運和中央公園。

緊鄰百貨土地由建商買下，已有工程人員開始地質探勘，高雄人記憶中的百貨地標，要怎麼轉型賣關子，集團聲明會朝更貼近城市需求的新定位推進。

