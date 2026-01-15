曾是無國籍愛滋嬰兒！14年後重返台灣：我想來這念大學

近日美美重返台灣拜訪她心心念念的關愛之家創辦人楊婕妤。（關愛基金會提供／林良齊台北傳真）

據統計指出，移工人數已逾80萬人，失聯移工總數逼近 9.5 萬名，但也有為數不少的「黑戶寶寶」，曾為黑戶寶寶寶的美美（化名），還是一名愛滋病垂直感染者，其母親因愛滋病發，重病送醫，隨後發現懷中數月大的她亦遭垂直感染。作為在台失聯移工的子女，她自出生起便不具備任何合法身分，母女面臨著身分缺失、病痛纏身、隨即而來的遣返，母女回到母國後母親便因病過世，關愛之家創辦人楊婕妤用其個人名義，資助生活與抗愛滋藥物費用，近日美美重返台灣拜訪她心心念念的「咪咪」（楊婕妤暱稱）。

在台灣關愛基金會，孩子們總習慣稱創辦人楊婕妤為「咪咪」。這個稱呼後來成為所有感染者、黑戶寶寶的銘印。對美美而言，雖然關愛相隔兩地十四年，但這聲「咪咪」從未在她的生命中缺席。母親過世後，她由祖母扶養長大。在物資匱乏的環境中，奶奶常對美美說，遠在台灣的「咪咪」是全家的救命恩人。這並非虛言。

此次抵台，美美除了拜訪心心念念的「咪咪」，更有一個堅定的目標：目前還在就學的她，計畫在完成當地學業後，申請來台就讀大學。美美說，台灣是她的出生地，給予她第二次生命的地方。她希望將自己身的生命經驗，轉化為溫暖他人的力量。在關愛之家的照片牆前，她指著當年那個孱弱的嬰兒，眼裡閃爍著對未來的渴望，那是一份磨了十四年、在愛中重生的韌性。

台灣關愛基金會創辦人楊婕妤表示，看著美美如今能健康地站在面前談論夢想，是她14年來最欣慰的時刻。楊婕妤指出，這是幸運的特例，因為即便過了十四年，在台灣的各個角落，仍有許多因父母身分問題而無法取得醫療與教育資源的黑戶寶寶。他們多由失聯移工父母所生，並無合法身份，在無國籍、無健保的情況下，難以存活，長期披露於高風險的處境。

關愛基金會邀請社會大眾支持「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，讓更多弱勢兒童的基本權益得到保障，讓不分國籍的孩子們，都能夠在愛裡成長，延續他們的生命與希望，改寫他們岌岌可危的命運與處境。捐款可洽關愛基金會官網。

