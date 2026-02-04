曾是瓊瑤劇拍攝地！陽明山知名景觀餐廳「佔國有地838坪」慘了 法院判拆屋還地

陽明山知名景觀餐廳聽雨軒侵占國有地。鏡週刊

走過半世紀，隱身於陽明山至善路三段、以日式庭園幽靜氛圍吸引無數饕客的知名餐廳「聽雨軒壽司鐵板（潼日式料理）」，遭控侵佔大規模國有地。士林地方法院認定，土地所有權、餐廳負責人洪姓父子無權佔用高達838坪（2770.64 平方公尺）的國有土地長達16年，判決必須將包含餐廳、住宅、涼亭、紅磚牌樓及大面積水泥地庭園在內的15項地上物悉數拆除刨除，並將土地騰空歸還陽明山國家公園管理處。

「聽雨軒」最早前身是泡茶勝地，園區內一棟棟錯落在林間的小木屋，曾是瓊瑤電視劇《庭院深深》、《煙雨濛濛》、《在水一方》的拍攝場地外景地，在經歷歇業與轉租後，2016年交由第二代兒子接手，轉型重整，目前園區裡有兩間餐廳，一家是鄉村風的「森林食堂」，另一家是市區精緻鐵板料理「潼」的分店。

陽管處日前進行產權清查，指控坐落在溪山段一般管制區內的部分建物，多年來並無合法使用權源，卻由洪家父子經營高檔鐵板燒與壽司料理。洪姓負責人出庭時曾喊冤，強調陽管處早自2013年起就按年向他收取「土地使用補償金」，雙方應存有某種誠信契約，甚至主張部分磚造房屋早已屋頂坍塌、淪為廢墟，不應計入佔地面積，且周邊水泥地僅是通行使用，不該全算在餐廳頭上。

法院認定每日租金243元 按日支付至還地

不過，法院在親自實地勘驗後認為，即便部分建物外觀傾頹，但在法律上依然構成對土地的實質支配。法官指出，陽管處當年雖有收錢，但在函文中早已預留「伏筆」，明確告知是為了配合未來整體規劃，在尚未強制拆除前先暫時收取補償金，並不代表賦予其合法居住的權利。

至於這幾年來的佔地對價，法官審酌餐廳地段與其獲利價值，計算出洪家需補繳去年度不當得利約7萬7千餘元，且從2024年11月中旬起，直到把土地清空還給國家那天為止，每天都要按日支付243元的租金。

有趣的是，這場訴訟最後還出現了一個意外插曲。由於陽管處多年來都依照舊有的測量數據收取補償金，這次法院找來地政事務所重新複丈，赫然發現洪家實際佔用的面積比當初收費時少了約300多坪。法官因此認定陽管處「多收了」，反過來判決陽管處必須退還被告1萬元的溢領補償金。



