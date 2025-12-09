曾是蔡依林替身！啦啦隊女神仙氣爆棚 大膽「徒手打蟑螂」超反差

記者徐珮華／台北報導

啦啦隊女神楊若歆曾獲得蔡依林模仿大賽冠軍，今（9）日化身愛麗絲擔任「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站」一日店長，開心分享日前才在舞台劇飾演愛麗絲，穿著戲服準備上場時便收到邀約，巧合得像命中註定。她笑稱自己是童趣控，走進展場彷彿瞬間掉入仙境，對科技的光影互動感到神奇，一路都忙著自拍。

楊若歆化身愛麗絲，擔任「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站」一日店長。（圖／詠威互動科技提供）

楊若歆一襲夢幻白紗短裙造型現身活動，透露從小就喜歡愛麗絲，角色富有好奇心、勇於挑戰新事物的個性與自己相符。自認「大膽王」的她曾徒手打蟑螂，潛水、登山也都是休閒日常，「好友都說我是傻大膽啦，我認為做事有時需要靠一個傻勁，才有動力勇敢完成！」而她9月演出愛麗絲兒童劇時，教導小朋友如何認識性平觀念保護自己，也與勇敢不謀而合。

廣告 廣告

此外，她自認充滿童心、樂於助人，儘管有時因為善良被傷害，但不會因此氣餒，仍用真誠的心對待一切。她日前在路上看見一個女生低聲哭泣，上前關心後得知她為情所困，還邀請一起到KTV歡唱，兩人甚至因此成為好友。

楊若歆（左）曾獲得蔡依林肯定。右為詠威互動科技營運長韓莉珊。（圖／詠威互動科技提供）

曾被蔡依林認證鞍馬演出到位、也曾擔任蔡依林替身的她，作為啦啦隊舞蹈總監，平日耗費大量時間編舞與教舞，每次演出都當成舞蹈大賽看待，即使傷到脊椎、抱病上場演出，看到粉絲熱情回應仍相當有成就感。除了忙於球場工作，她也在擁有百萬粉絲的「串樂隊」擔任鼓手，同時不忘最愛的歌唱，至今仍在構思新作，期盼第3首新單曲早日推出。

全台首創，耗資3千萬打造五米高夢幻空間，秋冬跨年打卡熱點「愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅台北站」微風廣場魔幻開展中，門票於官方售票平台、KKday、Klook熱賣中。

更多三立新聞網報導

蔡依林杜拜上天下水！「純白透視薄紗」辣成這樣 S型曲線全都露

峮峮退出《飢餓遊戲》！節目組認「1年前就請辭」最後錄影畫面曝光

小煜前妻「火辣比基尼照」被挖！昔穿真理褲熱舞 身材震撼10萬粉

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

