曾是蔡英文最信任的左右手 張祥慧車禍臥床逾10年辭世

前總統蔡英文的機要張祥慧因長年臥床，日前辭世震驚政壇，並於昨（8）日舉行告別式，消息一出不令人勝唏噓。

早年曾在政府國貿系統，專責對外談判的張祥慧，曾在1995年蔡英文擔任公平交易委員會委員時，兩人就已熟識；由於性格相似，雙方默契極好，幾年後隨蔡英文進到陸委會擔任主委辦公室主任。爾後，蔡英文從行政院副院長、民進黨主席到2012大選，一路以來都是最近蔡英文核心幕僚。

根據《中國時報》2014年6月25日的報導指出，在當月23日中午，張祥慧離開位在台北市長安東路的小英教育基金會時，突然遭一輛疾駛而來的機車撞上，119獲報後旋即將她送往中興醫院搶救；但因頭部受到創傷，院方於24日中午進行第二次手術，直到下午4點左右結束，目前情況已逐漸恢復穩定。

當時蔡英文原排定24日中午，赴新北市議會與黨團成員進行輔選便當會，臨時取消行程；一度傳出張祥慧情況緊急，但蔡辦當時澄清，純粹因為時任新北市長候選人游錫堃臨時邀集黨團成員開會，才取消延至25日，蔡陣營當時強調兩者並無關連。

蔡辦當時也發表聲明表示，張祥慧術後已送進加護病房靜養觀察，家屬及友人也已前往醫院陪伴，感謝各界對她的關心。如今則傳出張祥慧已逝並舉行告別式。

