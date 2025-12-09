曾是蔡英文重要左右手 前機要張祥慧臥床十年辭世

前總統蔡英文機要張祥慧臥床十年，日前辭世。資料照片，翻攝Berlin Freedom Conference



前總統蔡英文前機要張祥慧2014年時因車禍，腦部受創臥床多年，日前已辭世，昨（12/8）舉行告別式。

張祥慧早年在政府國貿系統，負責對外談判，在蔡英文1995年擔任公平交易委員會委員時，兩人開始熟識，因同為英國倫敦政經學院校友，默契、格都很契合，因此，不論蔡英文轉任陸委會主委，或是到行政院副院長、民進黨主席，2012年蔡英文第一次總統大選，張祥慧都是核心幕僚。

不料，2014年6月，張祥慧在離開當時位於台北市長安東路的小英基金會時，遭急駛的機車撞上，重傷腦部，經過兩次手術，都未能轉醒，臥床至今。日前辭世。昨低調舉行告別式，過去並肩作戰同事感傷弔唁。

