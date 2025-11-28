曾是親密盟友！槍殺美民兵嫌犯身分曝光 竟是CIA「零號部隊」出身

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美國華盛頓特區白宮附近昨（27）日發生國民兵遭槍擊案，總統川普（Donald Trump）今在感恩節致電軍方時證實，其中一名年僅20歲的女兵已傷重不治。更加令人震驚的是，這名槍手被揭露曾為美國中央情報局（CIA）在阿富汗資助的精銳特種單位「零號部隊」的成員。

20歲女兵貝克斯特倫（右）不幸身亡，另一位上士沃爾夫（左）受重傷仍在搶救。（圖／美聯社）

據美聯社報導，這起槍擊案發生的地點距離白宮僅2個街區，槍手使用的是拉坎瓦爾持左輪手槍，並採取「伏擊式」攻擊，導致20歲女兵貝克斯特倫（Specialist Sarah Beckstrom）不幸身亡，另一位上士沃爾夫（Staff Sgt. Andrew Wolfe）受重傷仍在搶救。案發後，川普政府下令對所有入境的阿富汗人進行調查。

川普得知女兵貝克斯特倫殉職後，情緒激動地表示：「她剛剛過世了，不再與我們同在。」隨即將矛頭指向拜登政府，怒斥他在2021年「盟友避難行動」（Operation Allies Welcome）中的審查太過鬆散，才讓危險分子能夠輕鬆入境美國，並將此案認定為「恐怖攻擊」，強調美國不需要這些脫離掌控的人。

涉案的槍手身分為29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾，曾服役於阿富汗南部坎大哈省一支被稱為「零號部隊」的特種單位。（圖／美聯社）

報導指出，涉案的槍手身分為29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），他的背景極不單純。知情人士透露，拉坎瓦爾在移居美國前，曾服役於阿富汗南部坎大哈省（Kandahar）一支被稱為「零號部隊」（Zero Units）的特種單位，此消息一出令美國民眾震驚。

據悉，「零號部隊」是由CIA一手扶植、訓練與資助的準軍事組織，專門負責執行反恐與高風險作戰任務，2021年美軍撤離阿富汗期間，更負責守衛喀布爾機場，是一隻非常精銳的部隊，隊員更是精挑細選的菁英。換言之，這名在白宮旁伏擊民兵的兇手，曾是美軍在戰場上最親密的盟友之一。

