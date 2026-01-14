曾是警界高層！退休棄安穩生活做「這1職業」 背後原因暖哭眾人

財經中心／王文承報導

一名63歲的退休警察，即便已領取約2,000萬日圓的退休金，仍毅然投入安親班擔任輔導老師，因為這正是他深藏多年的夢想。（示意圖／PIXABAY）

隨著醫療科技進步、平均壽命不斷延長，退休早已不再意味著完全告別職場。越來越多高齡者選擇以更彈性、自在的方式持續工作，為人生下半場找到新的重心。日本就有一名63歲的退休警察，即便已領取約2,000萬日圓（約新台幣400萬元）的退休金，仍毅然投入安親班擔任輔導老師，時薪僅1,050日圓（約新台幣209元），卻做得甘之如飴，因為這正是他深藏多年的夢想。

警高層棄安穩生活做1職業 原因暖哭眾人



根據《THE GOLD ONLINE》報導，A先生（化名）退休前服務於警界，妻子B女士（60歲，化名）則是全職主婦，夫妻居住在自有透天厝中，房貸早已還清。A先生透露，夫妻倆都非常喜歡孩子，但因妻子40歲後放棄生育計畫，他便在心中立下心願，希望有一天能從事與孩子成長相關的工作。

退休後，這個願望終於實現。A先生目前在安親班輔導小學生課業與日常活動，每週工作三至四天，即使是假期也持續到班。他坦言，雖然收入不高，但看著孩子們一點一滴進步，讓他感到無比滿足，「孩子的成長，就是我最大的收穫」。這份工作至今已持續三年，甚至曾有學生家長認出他是自己過去的上司，對他的選擇感到訝異。

面對詢問，A先生只是淡然表示：「就算不是自己的孩子，能陪伴、關心他們，我就覺得很幸福。」

能夠無後顧之憂地追逐理想，關鍵在於完善的退休規劃。A先生退休前便與理財顧問擬定長期財務計畫，夫妻倆累積約5,000萬日圓（約新台幣1,000萬元）的資產，其中包含2,000萬日圓的退休金，足以支應生活開銷、旅遊與未來的長照需求，因此即便目前收入有限，生活依然穩定。

A先生笑說，雖然生活並不奢華，但每天都過得充實而踏實；妻子則投入地方志工服務，夫妻倆用實際行動證明，退休不是人生的終點，而是另一段精彩旅程的開始。

專家也指出，在高齡化社會中，退休後的人生可能長達20年以上。若能及早規劃財務基礎，並找到真正熱愛的事物，便能在晚年活出屬於自己的節奏，收穫金錢難以衡量的成就感與幸福感。

