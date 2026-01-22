曾是頂流偶像！賴冠霖自曝22歲引退真相 經紀人一句「寧願你去約炮」毀掉價值觀

2026年1月，賴冠霖在自製Podcast《龜山鄉》中，首度完整談及自己退出演藝圈的原因。他在節目中提到，經紀人曾對他說過一句話：「寧願你出去約炮，也不要你認真談戀愛。」種種原因疊加之下，造成他在2024年決定離開演藝圈。

賴冠霖表示，當時經紀團隊以「商業風險」為由，希望他避免穩定交往，改以短期關係維持形象，這樣的要求讓他相當錯愕，也讓他開始重新思考是否要繼續留在圈內。除了情感觀念，他也提到自己對演藝圈某些習以為常的做法難以適應，例如男主角就必須配房車，想搭經濟艙還會被責怪「不正常」，希望簡單生活的他，在這個圈內顯得格格不入，也一直無法在唱跳、拍戲過程中找到「自我認同感」。

賴冠霖曾是韓國頂流男團WANNA ONE成員，在團體解散後定居大陸發展。然而，2024年6月，他突然清空社群帳號，對外表示「轉變賽道」，實際上等同於退出演藝圈，當時並未對外說明原因。

如今，賴冠霖在Podcast中坦承引退原因，除了價值觀落差，對自身能力的重新認識也是原因之一。他透露，曾經在一次拍攝當中，親眼目睹一位12歲童星拍哭戲一次OK，表演純熟度讓他當場呆坐了很久，「我就問我自己，演戲真的是我能做好的事情嗎？我覺得還真的不是。」因此，他決心轉向幕後，更專注在創作本身。

退出幕前後，賴冠霖並未離開影視產業，而是投入導演工作。他執導的短片《冬天和春天打架》獲得義大利羅馬獨立電影獎最佳導演等共5項國際獎項，2025年也簽約擔任短劇《時空合伙人》的執行導演。他提到，媽媽在得知轉型後收入可能歸零時，仍支持他嘗試，成為他做出決定的重要力量。目前他專注於導演相關工作，沒有回到幕前的規畫，希望把時間投入在真正想做的事情上。

