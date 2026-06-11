曾是《大集合》遊戲魔王！女星曝傅子純錄影「暖心舉動」感性憶：努力接住我
四季線上／陳軒泓 報導
民視當家小生傅子純因急性血癌驟逝享年 46 歲，過去參與多部影視作品的他，在圈內累積不少與藝人合作的經驗，更被稱作「電視界公務員」，敬業態度備受推崇，而離世消息突然爆出，讓演藝圈好友都感到震驚，紛紛發文悼念，許多藝人也在昨（10）日靈堂開放第一天就前往弔唁，沉重氣氛令人不捨。除了八點檔演出，傅子純也曾現身多檔綜藝節目，展現戲劇以外的真實面貌，女星蔡允潔發文提到與傅子純同框錄影的經驗，對於傅子純驟然離世，她難過表示：「到現在我都還不敢相信！」，也分享當年在《綜藝大集合》二人的互動過程，直呼對方很會照顧人，暖心舉動也隨之曝光。
感受傅子純賦予安全感 蔡允潔分享《大集合》同框經驗
傅子純昔日身為《綜藝大集合》遊戲大魔王，除了好表現外也有令人難忘的暖心時刻，蔡允潔分享當時節目正在玩一項信任遊戲，她閉著眼睛在沒有任何防護之下，全身往後傾倒讓傅子純接住，她自爆那時候的體重應該快要 60 公斤，不過當下身體被接住的感覺，讓她體會到傅子純給人的安全感，「子純哥對每個人的保護，真的很用心的努力的在接住我沈重的體重！」，此話蔡允潔也提到，每次上《大集合》錄影，子純哥的話不多，但他都會跟我說，不要怕講錯話，讓她在剛入行時得到了一絲溫暖和關愛。
回憶剛入行時期 蔡允潔感謝傅子純照顧
蔡允潔還分享，某次在民視與傅子純碰面，當時想要借一個別針都借不到，對方見她無助的模樣，馬上帶著她到劇組找服裝師幫忙，讓蔡允潔非常感動。對於前輩的暖心照料印象深刻，蔡允潔感性表示：「無論是在戲劇的表演，或者是在綜藝節目的努力，都是我們對表率！謝謝你對我的照顧，讓我在大集合一開始的時候，感覺不那麼害怕」，感動之情溢於言表，雖然翻遍手機相簿找不到和彼此的合照，然而過往溫暖舉動讓她記在心裡很久。
【看更多】
傅子純離世3天 吳婉君發聲淚別！憶《愛的榮耀》合作過程「真的很幸運」
痛失多年螢幕CP！傅子純驟逝「蘇晏霈忍痛上工」首發聲：再也聽不到你叫我仙女姐姐
傅子純46歲驟逝！生前盼「演戲到老」成遺願...曾兩度想退出演藝圈 靠「這信念」堅持24年
傅子純最近一次上《綜藝大集合》畫面曝光！立即看▶️
回味傅子純經典作品👉FastTV飛速看一次追
更多四季線上報導
八點檔「第一場對戲」就是他！周宇柔悼念傅子純 才說「希望能配對」卻沒下次了
曾與傅子純《多情城市》演結拜兄弟！藍葦華悲痛發聲：以後聽不到你講垃圾話...淚揭「最大遺憾」
睽違322天！沈玉琳重返《11點熱吵店》 唐綺陽看完星盤急提醒
其他人也在看
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
威力彩又沒人中「已連29槓」！下期頭獎飆9.6億
生活中心／綜合報導財神爺再度敲門！威力彩今（11）日晚間即將開獎，由於已連續28期槓龜，本期頭獎金額上看9億元。不少民眾摩拳擦掌，希望能一圓財富自由的夢想。而在稍早，威力彩115000047期獎號出爐，第一區號碼依序為「07、22、23、24、26、33」，第二區號碼為「08」，實際中獎號碼仍以台灣彩券官網公告為準。
快訊／二獎是你？威力彩連29摃！頭獎上看9.6億
威力彩頭獎連29槓！最新一期台彩中獎號碼揭曉，第一區為07、22、23、24、26、33，第二區為08，本期頭獎未開出。隨著獎金持續滾動，預估下期6月15日開獎時，頭獎金額將上看9.6億元，買氣預計持續升溫。台彩指出，下期銷售金額有望達2.5億元，提醒想翻身的民眾務必把握投注機會。詳細派彩結果以台彩官網為準，快到彩券行試手氣，下一個億萬富翁可能就是你！
威力彩頭獎連29槓！威力彩6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。派彩結果，頭獎、貳獎都槓龜。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
美PPI公布 台指期夜盤上下震盪超過1500點
[NOWNEWS今日新聞]美國5月生產者物價指數（PPI）升幅高於市場預期，能源推升通膨壓力，台指期夜盤一度斷崖式跳水，盤中從高點43658點垂直下挫至43000點，不過，美股開盤後，英特爾大漲10%...
0050五天吸金1064億元創新高！散戶組「第四法人」抱團進場 網嗨：嘎爆小兒
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導美伊局勢升溫，台股高檔回落，帶動散戶資金逆勢集結，低接買盤進場。統計6/3至6/95個交易日，0050累積淨申購金額高達1,064億...
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
好市多「1水果」被搶爆！限購1組照樣被搬空 內行揭關鍵
藍莓因富含花青素、膳食纖維及維生素C，近年被不少民眾視為日常必備水果。近日就有網友前往好市多（Costco）購物時，發現冷凍藍莓貨架前擠滿搶購人潮，不少會員翻箱倒櫃尋找商品，即便賣場祭出每張會員卡限購1組的規定，現場商品仍幾乎被掃空，讓他忍不住好奇「這款冷凍藍莓到底有什麼魅力？」貼文曝光後，也釣出大批愛用者分享回購原因。
快訊／桃園警匪追逐！嫌犯車輛波及無辜民眾釀2命危
快訊／桃園警匪追逐！嫌犯車輛波及無辜民眾釀2命危
台股暴跌後神V轉浮現「第二隻腳」？專家點名12檔AI績優股：趁殺低快上車
美伊再度爆發軍事衝突，疊加通膨數據因素，美股三大指數下跌，台股今（11）日開盤就暴跌逾1200點，盤中神V轉再度拉升，高低震盪達1456點，終場僅小跌76點，以43149點作收。對此，摩爾投顧分析師葉俊敏在直播中指出，台股技術面已與8日低點形成「雙腳打底」型態，融資浮額被迫出場，投資人可利用市場拉回，分批布局台積電、聯發科、南亞科 、華邦電、旺宏等12檔績優......
王鴻薇蹭《鐵拳教育》！聶永真：你怎有臉講
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起熱烈討論，劇中描繪教師面對校園霸凌、教權受損的無力處境，引發不少教育工作者與家長共鳴。國民黨立委王鴻薇也分享觀後感，直言與近年台灣的真實狀況雷同...
美股4大指數全面反彈！費半飆5% 台積電ADR回神、英特爾大漲逾10%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國通膨壓力再度升溫，美勞工統計局（BLS）公布5月生產者物價指數（PPI）年增6.5%，創下逾3年來最大增幅。不過美股週四（1...
SpaceX上市引爆股價！「面板大廠」今狂漲8%國家隊出手降溫4050張 再調節聯電2.7萬張
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導受美股四大指數全面收黑影響，台股加權指數今（11）日開低走低，盤中一度下挫至接近4萬1千點大關，隨後大幅度拉回，最終收4...
影/直擊台南「強勁波浪」超狂淹水！他苦笑：可以浮潛
中央氣象署11日持續發布台南市大雨特報、大雷雨即時訊息，台南多地出現淹水狀況，路面積水幾乎要超過成年人的小腿肚之高，許多民眾苦惱車子怎麼前進，路面淹成一片水塘，「強勁波浪」讓民眾叫苦連天。
2026新北變天？她揭政治學者預測這人會贏
[NOWNEWS今日新聞]新北市長民調拉近引發各界論戰，被視為熱門人選國民黨李四川，曾大幅領先民進黨蘇巧慧超過15個百分點；不過最新數據，李四川支持度降至34%，蘇巧慧則拿下31%，雙方差距驟然縮小至...
中職》豪雨延賽！ 魔鷹與坎南雨中玩水大玩海豚滑水秀
今晚原定在澄清湖球場舉辦的第156場賽事，由台鋼雄鷹和樂天桃猿之戰因豪雨不斷導致賽事延賽，受到梅雨季影響，南台灣幾乎整個禮拜都在下雨，導致賽事不斷延後，大雨不斷澄清湖棒球場將巨型天幕帳（防水帆布）將球場中央整個蓋起來維護草皮與場地，也許是沒有比賽，運動選手們無處發洩需要活動筋骨，台鋼的當家魔鷹大哥與
快訊／9億獎金沒送出！威力彩連摃29期 下期幸運兒爽拿9.6億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台彩今（11）日開獎的第115000047期威力彩頭獎與貳獎皆未開出，已連續29期摃龜。預估下期（15日）銷售金額約2.3億至2.5億元...
川普揚言今晚重擊伊朗！威脅奪取石油重鎮哈爾克島
美國總統川普週四表示，美軍將在今晚對伊朗發動強力打擊，並計畫奪取伊朗石油樞紐哈爾克島。儘管雙方正進行間接談判，但近日頻繁的報復性空襲已讓停火協議名存實亡，中東局勢再度陷入緊繃。
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
日本成人直播主嫌狂撈1億 200女參與演出超驚人
日本成人直播主嫌狂撈1億 200女參與演出超驚人