曾是《大集合》遊戲魔王！女星曝傅子純錄影「暖心舉動」感性憶：努力接住我

四季線上／陳軒泓 報導

民視當家小生傅子純因急性血癌驟逝享年 46 歲，過去參與多部影視作品的他，在圈內累積不少與藝人合作的經驗，更被稱作「電視界公務員」，敬業態度備受推崇，而離世消息突然爆出，讓演藝圈好友都感到震驚，紛紛發文悼念，許多藝人也在昨（10）日靈堂開放第一天就前往弔唁，沉重氣氛令人不捨。除了八點檔演出，傅子純也曾現身多檔綜藝節目，展現戲劇以外的真實面貌，女星蔡允潔發文提到與傅子純同框錄影的經驗，對於傅子純驟然離世，她難過表示：「到現在我都還不敢相信！」，也分享當年在《綜藝大集合》二人的互動過程，直呼對方很會照顧人，暖心舉動也隨之曝光。

廣告 廣告

蔡允潔發文悼念傅子純，回憶起《綜藝大集合》互動過程（圖／翻攝臉書）

感受傅子純賦予安全感 蔡允潔分享《大集合》同框經驗

傅子純昔日身為《綜藝大集合》遊戲大魔王，除了好表現外也有令人難忘的暖心時刻，蔡允潔分享當時節目正在玩一項信任遊戲，她閉著眼睛在沒有任何防護之下，全身往後傾倒讓傅子純接住，她自爆那時候的體重應該快要 60 公斤，不過當下身體被接住的感覺，讓她體會到傅子純給人的安全感，「子純哥對每個人的保護，真的很用心的努力的在接住我沈重的體重！」，此話蔡允潔也提到，每次上《大集合》錄影，子純哥的話不多，但他都會跟我說，不要怕講錯話，讓她在剛入行時得到了一絲溫暖和關愛。

蔡允潔翻出昔日錄影畫面，感謝傅子純努力接住她（翻攝畫面）

回憶剛入行時期 蔡允潔感謝傅子純照顧

蔡允潔還分享，某次在民視與傅子純碰面，當時想要借一個別針都借不到，對方見她無助的模樣，馬上帶著她到劇組找服裝師幫忙，讓蔡允潔非常感動。對於前輩的暖心照料印象深刻，蔡允潔感性表示：「無論是在戲劇的表演，或者是在綜藝節目的努力，都是我們對表率！謝謝你對我的照顧，讓我在大集合一開始的時候，感覺不那麼害怕」，感動之情溢於言表，雖然翻遍手機相簿找不到和彼此的合照，然而過往溫暖舉動讓她記在心裡很久。

【看更多】

傅子純離世3天 吳婉君發聲淚別！憶《愛的榮耀》合作過程「真的很幸運」

痛失多年螢幕CP！傅子純驟逝「蘇晏霈忍痛上工」首發聲：再也聽不到你叫我仙女姐姐

傅子純46歲驟逝！生前盼「演戲到老」成遺願...曾兩度想退出演藝圈 靠「這信念」堅持24年

傅子純最近一次上《綜藝大集合》畫面曝光！立即看▶️

回味傅子純經典作品👉FastTV飛速看一次追





更多四季線上報導

八點檔「第一場對戲」就是他！周宇柔悼念傅子純 才說「希望能配對」卻沒下次了

曾與傅子純《多情城市》演結拜兄弟！藍葦華悲痛發聲：以後聽不到你講垃圾話...淚揭「最大遺憾」

睽違322天！沈玉琳重返《11點熱吵店》 唐綺陽看完星盤急提醒