曾是MAGA堅定支持者！川普決裂昔日盟友 格林：殺雞儆猴

美國總統川普（Donald Trump）於14日宣布正式撤回對眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）的支持，並對她進行人身攻擊；而格林則反擊稱，川普此舉是為阻止艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪相關檔案的公開而對她殺雞儆猴。

美國共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）。（ 圖／《美聯社》 ）

《CNN》14日報導，川普在社群媒體上發文表示：「我撤回對『女議員』格林的支持和背書」，並補充說這位尋求2026年連任的格林已「極度左傾」。他進一步指出：「她告訴許多人，她不滿我不再回她電話，但我有219位眾議員、53位參議員、24位內閣成員、要處理近200個國家的事務，還需要過正常生活，我實在沒時間每天接一個瘋狂咆哮者的電話。」

格林近期公開批評川普過度專注外交政策，而忽略國內議程，並將這些訊息帶到《CNN》和《ABC》的《The View》等媒體平台。這位2021年進入國會、直到最近一直是川普熱烈支持者的喬治亞州共和黨人，她在14日於社群媒體回應：「他當然會強烈攻擊我，就是為了在下週投票公開艾普斯坦檔案前，嚇阻所有其他共和黨人。」

此前，格林在多方面批評川普，導致兩人關係日漸疏遠。隨著艾普斯坦醜問再次成為華盛頓焦點，雙方衝突最終演變成一場混亂的互相攻擊。據《美聯社》報導，格林曾是「讓美國再次偉大」（MAGA）最堅定的支持者之一，也是該運動的代表人物。川普本次對她的棄絕，似乎標誌著雙方數月來不斷升級的爭議最終決裂。

稍早，川普在空軍一號上為自己與外國領導人互動及出國訪問辯護，暗示他在世界舞台上的關係已使格林選區受益，並表示願意支持該選區潛在的初選挑戰者。川普說：「格林說，『哦，我花太多時間在海外。假設我不與中國會面。你知道現在喬治亞州和其他州發生了什麼嗎？』」川普強調自己95%到98%的時間都在美國。

川普表示自己不再支持格林。（ 圖／《美聯社》 ）

川普警告，格林近幾週政治立場「發生了變化」。格林公開抨擊白宮在政府停擺和艾普斯坦事件上的宣傳。

格林是四位簽署動議要求投票公開司法部有關艾普斯坦檔案的眾議院共和黨人之一，但《CNN》報導，可能有更多眾議院共和黨人會脫離川普陣營，投票支持公開這些檔案。川普則一再強調，要求公開他與艾普斯坦關係的呼聲是「騙局」。

