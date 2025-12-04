曾智勇主持原民土地業務年終檢討會3基層公務員獲頒特殊貢獻獎

原住民族委員會三日於宜蘭縣舉辦「一一四年度原住民族土地業務暨禁伐補償年終檢討會」，邀集全國各縣市政府及鄉公所逾四三○位土地業務主管及承辦同仁共襄盛舉。原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur在會中宣布今年多項重大成果，包括禁伐補償全面調升至每公頃六萬元，以及土地權利回復持續推進，累積成果已突破歷史紀錄。同時，會中亦頒發「一一四年土地業務特殊貢獻獎」，表彰基層同仁在土地治理展現的卓越貢獻。

曾主委表示，禁伐補償金自今年起由每公頃三萬元提高至六萬元，在行政院及立法院的全力支持下，追加預算逾廿三億元已於十月二日全數核撥地方政府，確保族人權益不因政策調整而受影響。今年通過補償資格的面積達八萬三一五五公頃，受惠族人達五萬一五九○人，補償近五十億元，充分落實「受限制者應獲補償」的政策精神，讓族人在守護山林的同時也能獲得公平對待。

廣告 廣告

在土地治理方面，原民會於過去一年半持續推動增劃編與法制優化，成果亮眼。截至十一月底，協助族人增劃編原住民保留地達一七七二筆（約四三七公頃）；另完成台糖土地價購與增劃編五十七筆（一．四四公頃），為族人取得合法使用與發展奠定基礎。自一○八年修正山坡地保育利用條例第卅七條刪除五年等待期，原住民保留地已權利回復二．三萬公頃。同時，《原住民保留地開發管理辦法》多項條文已完成修正，《原住民保留地權利回復及管理利用條例（草案）》也已函送行政院審查，象徵專法治理邁出關鍵一步，未來有望為族人提供更完整的權利保障架構。

為肯定第一線工作人員長年的投入及貢獻，曾主委親自頒發「一一四年原住民族土地業務特殊貢獻獎」，表揚在制度創新、政策突破及歷史正義推動上具指標性成果的三位同仁：新竹縣原住民行政處副處長廖奎智、屏東縣原住民處科員余慧雅、臺東縣卑南鄉公所課員何健。

本次會議由原民會與宜蘭縣政府共同主辦，內容包括業務報告、跨機關交流、頒獎典禮及原鄉土地巡禮。原民會強調，土地治理的每一項前進，均仰賴中央、地方與部落的攜手合作，未來也將持續以實務經驗為基礎，與第一線夥伴共同推動土地正義與山林永續，打造更安穩、永續的原住民族生活環境。